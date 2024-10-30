Том Паркер-Боулз розповів про здоров'я короля Чарльза: чим поділився син Камілли

Пасинок короля Чарльза поділився історією про те, як жила його родина після того, як у монарха діагностували рак.

Син королеви Камілли заявив, що на початку цього року діагноз "рак" у короля став "тривожним" моментом для сім'ї.

49-річний Том Паркер Боулз розповів про свої почуття після того, як його вітчиму поставили діагноз в новому інтерв'ю журналу People.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Король сильний. Він робить те, що може. Він дотримується порад своїх лікарів. Тримаємо пальці хрестиком, тьху-тьху-тьху. Це жахлива хвороба, і коли хтось із ваших близьких занедужує нею в будь-якій формі, це дуже тривожно. Але моя мати теж сильна. Вона підтримує його в усьому. Я думаю, це чудово, коли поряд з тобою є хтось, кого ти любиш. Я неймовірно пишаюся нею. Вона у тому віці, коли більшість людей думають про відхід на пенсію, але вона ніколи не скаржиться, вона просто робить свою справу", — поділився відвертістю Том Паркер-Боулз.

Син Камілли – автор книжок та кулінарний критик, а його численні інтерв'ю пов'язані з виходом нової книжки "Кулінарія та корона". Звичайно, під час цих розмов Тома часто запитують про його королівських родичів.

Том Паркер-Боулз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час нещодавнього туру Австралією та Самоа королю Чарльзу лікарі дозволили перервати курс лікування, але після повернення до Лондона Його Величність продовжив його. Палац вже анонсував, що Чарльз і Камілла планують повернутись до звичайних королівських турів наступного року. Один із них запланований на весну, а інший — на осінь, що говорить про те, що прогнози у короля Чарльза дуже сприятливі, але, звісно, монарху слід спочатку отримати дозвіл своєї медичної команди.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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