Томас Маркл назвав принца Гаррі "ідіотом" і заявив, що сам поїде на платиновий ювілей королеви до Лондона

Принц Гаррі та його дружина Меган цього місяця відвідали королеву Єлизавету II у Віндзорі та обіцяли монархині привезти на святкування її платинового ювілею у червні своїх дітей – Лілібет та Арчі.

Проте вже потім під час інтерв'ю, яке принц Гаррі дав перебуваючи на Invictus Games у Гаазі, він сказав, що поки не впевнений, що зможе приїхати, оскільки його сім'ї в Британії все ще загрожує небезпека.

Батько Меган Маркл — Томас Маркл, назвав після цього Гаррі "ідіотом" і заявив, що від сімейства Маркл на святкуванні ювілею королеви точно буде присутня одна людина, і ця людина — це він сам. Так батько Меган оголосив про свій намір відвідати Велику Британію у червні 2022 року.

Королева Єлизавета II та Меган з Гаррі / Associated Press

На запитання, чи очікував він, що Меган і Гаррі будуть у Лондоні під час святкування, Том Маркл сказав: "У мене таке відчуття, що якщо вони дізнаються, що я приїду, вони не приїдуть. Але якщо вони прийдуть, я б хотів зв'язатися з ними, поговорити з ними та спробувати з'ясувати, що трапилося і як ми можемо це виправити”.

Як пише Daily Mail, в інтерв'ю Дену Вуттону на GB News 77-річний Маркл розповів, що в червні він прилетить до Лондона, щоб спробувати возз'єднатися з дочкою Меган і вперше зустрітися з Гаррі та його онуками Арчі та Лілібет. Як це буде можливо, якщо Гаррі та Меган ще й самі не вирішили, чи поїдуть на святкування, невідомо. Та й якщо поїдуть, навряд чи Томас матиме можливість потрапити до Букінгемського палацу.

"Я з нетерпінням очікую цього моменту (приїзду на ювілей). Я збираюся виявити повагу до королеви і переконатися, що королева розуміє, що вся моя сім'я поважає її та членів королівської сім'ї. Ми захоплюємося ними і хочемо, щоб вони знали, що ми ставимося до них так само, як і до Англії.

Меган і Гаррі у Нідерландах / Associated Press

Я хотів би зустрітися з принцом Чарльзом і подякувати йому за те, що він провів мою дочку до вівтаря, а також зустрітися і поговорити з ним, тому що я думаю, що тепер у нас багато спільного. Наші діти майже обоє стали примарами", — каже Томас.

Раніше чоловік розкритикував Гаррі та Меган за те, що вони не взяли з собою Арчі та Лілібет, коли відвідали королеву на початку цього місяця перед їхнім виступом на "Іграх непереможених" у Нідерландах.

Нагадаємо, Том не був присутній на весіллі доньки 2018 року через те, що відновлювався після операції на серці. З того часу стосунки між батьком та дочкою перервалися.

Меган та Гаррі / Associated Press

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