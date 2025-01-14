Томас Маркл зробив несподівану заяву про першого чоловіка своєї дочки Меган: що він сказав

80-річний батько Меган Маркл знову заговорив публічно про особисте життя дочки.
У розмові з журналістами Mail on Sunday Томас Маркл заявив, що вважає, що його дочка Меган повинна була залишитися зі своїм першим чоловіком (ним був режисер Тревор Енгельсон ) і поділився думками з приводу їхнього розлучення, сказавши:
"Мені дуже подобався Тревор. Я не думаю, що він колись розумів, чому вона його покинула".
У цьому самому інтерв'ю пан Маркл розповів про те, що вже багато років не спілкується зі своєю дочкою Меган і ніколи не бачив своїх онуків – принца Арчі та принцесу Лілібет. І зараз хоче переїхати з Росаріто (Мексика), де він проживає, до Південно-Східної Азії, щоб провести останні роки життя з "добрішими" людьми.
Зазначимо, Меган та її другий чоловік принц Гаррі зараз зосереджені на допомозі постраждалим від пожеж у Каліфорнії. Кілька днів тому подружжя відвідало конференц-центр Пасадени, який зараз служить місцем евакуації жертв лісової пожежі Ітон, що виникла в сусідній Альтадені.
Читайте також:
- Меган Маркл показала рідкісні фото своїх дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет
- Меган Маркл повернулася до Instagram: шанувальники помітили одну цікаву деталь у її блогу
- Вона повернулася до соцмережі: експерт проаналізував, що хотіла сказати публіці Меган Маркл у своєму першому відео в Instagram