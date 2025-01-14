Томас Маркл зробив несподівану заяву про першого чоловіка своєї дочки Меган: що він сказав

У розмові з журналістами Mail on Sunday Томас Маркл заявив, що вважає, що його дочка Меган повинна була залишитися зі своїм першим чоловіком (ним був режисер Тревор Енгельсон ) і поділився думками з приводу їхнього розлучення, сказавши:

"Мені дуже подобався Тревор. Я не думаю, що він колись розумів, чому вона його покинула".

Тревон Енгельсон та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У цьому самому інтерв'ю пан Маркл розповів про те, що вже багато років не спілкується зі своєю дочкою Меган і ніколи не бачив своїх онуків – принца Арчі та принцесу Лілібет. І зараз хоче переїхати з Росаріто (Мексика), де він проживає, до Південно-Східної Азії, щоб провести останні роки життя з "добрішими" людьми.

Зазначимо, Меган та її другий чоловік принц Гаррі зараз зосереджені на допомозі постраждалим від пожеж у Каліфорнії. Кілька днів тому подружжя відвідало конференц-центр Пасадени, який зараз служить місцем евакуації жертв лісової пожежі Ітон, що виникла в сусідній Альтадені.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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