Тому що люди: як українці рятують своїх собак під час війни, історії у фотографіях

У той час, як росіяни бомблять українські міста, не шкодуючи ні старих, ні дітей, українці намагаються зберегти кожне життя.
Українці по всій країні, у найгарячіших її точках, рятують своїх та чужих собак. Їх виносять з-під обстрілів, беруть із собою у бомбосховища, в евакуацію. Тому що навіть у найважчу хвилину важливо залишатися людьми. Ми боремося за свою землю, за свої будинки, ми нікого не кидаємо. І ми точно переможемо.
Військова намагається обігріти йоркширського тер'єра, Київ, 9 березня 2022 року.
Чоловік несе свого собаку, рятуючись від бойових дій в Ірпені по зруйнованому мосту після того, як російські війська увійшли до міста, Ірпінь, 7 березня 2022 року.
Вікторія Матвієнко, евакуйована з Краматорська, північ Донецької області, зі своїм собакою після перетину українсько-румунського кордону в Сіреті, північ Румунії, 16 березня 2022 року.
Жінка з собакою у тимчасовому притулку, організованому у спортивному залі в Кракові, Польща, 15 березня 2022 року.
Українська єврейська біженка сидить зі своїм собакою у синагозі Агудат Ісраель у столиці Молдови перед тим, як вирушити в аеропорт, щоб сісти на літак до Ізраїлю, Кишинів, 15 березня 2022 року.
Чоловік, який рятує своїх собак після обстрілу багатоквартирного будинку у Святошинському районі Києва. Щонайменше чотири мешканці цього будинку загинули, Київ, 15 березня 2022 року.
Пожежний рятує собаку під час пожежі після обстрілу багатоквартирного будинку, Київ, 15 березня 2022 року.
Чоловік із собакою стоїть поруч із українськими військовослужбовцями біля собору перед панахидою за Олегом Ящишином, Сергієм Мельником, Ростиславом Романчуком та Кирилом Вишиваним, Львів, 15 березня 2022.
Домінік Нава несе на руках врятованого з України собаку на покинутій фермі неподалік кордону з Україною, Польща, 12 березня 2022 року.
Анастасія з Києва тримає гріє свого собаку біля вогнища після перетину українського кордону з Польщею на прикордонному переході Медика, південний схід Польщі, 10 березня 2022 року.
Жінка несе собаку через зруйнований міст під час евакуації з міста Ірпінь, на північний захід від Києва, 8 березня 2022 року.
Жінка несе свого собаку під час евакуації мирних жителів міста Ірпінь, на північний захід від Києва, 8 березня 2022 року.
Український солдат гладить бездомного собаку, Ірпінь, 6 березня 2022 року.
Український волонтер допомагає жінці та її собаці перейти зруйнований міст через річку Ірпінь, 1 березня 2022 року.
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