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Тому що люди: як українці рятують своїх собак під час війни, історії у фотографіях

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Тому що люди: як українці рятують своїх собак під час війни, історії у фотографіях

Getty Images

У той час, як росіяни бомблять українські міста, не шкодуючи ні старих, ні дітей, українці намагаються зберегти кожне життя.

Українці по всій країні, у найгарячіших її точках, рятують своїх та чужих собак. Їх виносять з-під обстрілів, беруть із собою у бомбосховища, в евакуацію. Тому що навіть у найважчу хвилину важливо залишатися людьми. Ми боремося за свою землю, за свої будинки, ми нікого не кидаємо. І ми точно переможемо.

© Getty Images
Getty Images

Військова намагається обігріти йоркширського тер'єра, Київ, 9 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Чоловік несе свого собаку, рятуючись від бойових дій в Ірпені по зруйнованому мосту після того, як російські війська увійшли до міста, Ірпінь, 7 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Вікторія Матвієнко, евакуйована з Краматорська, північ Донецької області, зі своїм собакою після перетину українсько-румунського кордону в Сіреті, північ Румунії, 16 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Жінка з собакою у тимчасовому притулку, організованому у спортивному залі в Кракові, Польща, 15 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Українська єврейська біженка сидить зі своїм собакою у синагозі Агудат Ісраель у столиці Молдови перед тим, як вирушити в аеропорт, щоб сісти на літак до Ізраїлю, Кишинів, 15 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Чоловік, який рятує своїх собак після обстрілу багатоквартирного будинку у Святошинському районі Києва. Щонайменше чотири мешканці цього будинку загинули, Київ, 15 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Пожежний рятує собаку під час пожежі після обстрілу багатоквартирного будинку, Київ, 15 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Чоловік із собакою стоїть поруч із українськими військовослужбовцями біля собору перед панахидою за Олегом Ящишином, Сергієм Мельником, Ростиславом Романчуком та Кирилом Вишиваним, Львів, 15 березня 2022.

© Getty Images
Getty Images

Домінік Нава несе на руках врятованого з України собаку на покинутій фермі неподалік кордону з Україною, Польща, 12 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Анастасія з Києва тримає гріє свого собаку біля вогнища після перетину українського кордону з Польщею на прикордонному переході Медика, південний схід Польщі, 10 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Жінка несе собаку через зруйнований міст під час евакуації з міста Ірпінь, на північний захід від Києва, 8 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Жінка несе свого собаку під час евакуації мирних жителів міста Ірпінь, на північний захід від Києва, 8 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Український солдат гладить бездомного собаку, Ірпінь, 6 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Український волонтер допомагає жінці та її собаці перейти зруйнований міст через річку Ірпінь, 1 березня 2022 року.

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