Принцеса Кейт та принцеса Анна / © Getty Images

Деякі з них вважають, що такий «колективний сірий» був посланням для принца Гаррі, герцога Сассекського.

Шанувальники вважають, що синхронізований сірий колір — це тонкий натяк на сумнозвісну скаргу принца Гаррі на «чоловіків у сірих костюмах» — вираз, який використовувала його покійна мати, принцеса Діана, маючи на увазі службовців при дворі.

Принц Гаррі в Лондоні / © Getty Images

Нещодавно представник принца Гаррі публічно висловився про візит герцога до Лондона і його зустріч з королем Чарльзом і спростував твердження про те, що після цієї зустрічі з батьком Гаррі відчув себе «офіційним гостем», а не членом сім’ї, назвавши це повідомлення «категорично хибним» і припустивши, що це всі чутки палацових службовців, які не бажають примирення Гаррі з батьком.

У сірому костюмі цього тижня з’явилося на публіці одразу кілька членів родини. Принцеса Уельська відвідала візитом на авіабазу ВПС Конінгсбі у Лінкольнширі. Вона була в костюмі Bella Freud, одягнувши під жакет відповідний сірий топ від Alexander McQueen і взула чорні туфлі-човники на підборах Stuart Weitzman.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Анна обрала сірий картатий жилет та відповідні штани для свого візиту до Києва.

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Та й сам монарх одягнувся у сірий костюм, приїхавши на зустріч із представниками фонду короля «35 до 35».

«Високопоставлені члени королівської сім’ї у сірих костюмах — це просто диво. У них відмінне почуття гумору, що показує, що саме вони ухвалюють рішення, а не якісь вигадані тіньові персонажі, яких ви тут виставляєте», — заявив один із підписників у соцмережах на вигадки.