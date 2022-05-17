Тонкий натяк на підтримку України: королева Єлизавета II обрала особливе вбрання для публічного виходу

Не секрет, що образи Її Величності завжди продумані до дрібниць. Не здивуємося, якщо і сьогоднішній аутфіт Єлизавети II у жовтому кольорі з блакитним декором у вигляді квітки на капелюшку – це гарний жест підтримки нашій країні.

Королева Великої Британії демонструє підданим, що звільняти трон не збирається і всупереч деяким труднощам з мобільністю монархиня все ж таки зрідка, але з'являється на публіці.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Сьогодні, 17 травня, її Величність особисто відкривала меморіальну дошку на честь офіційного відкриття лінії Елізабет на вокзалі Паддінгтон у Лондоні.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева зустрілася з персоналом, ключовим співробітниками проєкту Crossrail, а також з персоналом Elizabeth Line, який керуватиме залізницею. Спочатку присутнім на відкритті повинен був молодший син королеви принц Едвард, але в останній момент Єлизавета II вирішила зробити це особисто.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Після прибуття королеву вітали прем'єр-міністр, мер Лондона, міністр транспорту та комісар транспорту Лондона.

Королеві вручили картку Oyster і показали, як використовувати її в автоматі продажу квитків, вона також пройшла до платформи лінії Елізабет, де їй розповіли про дизайн нових станцій і поїздів.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева мала прекрасний вигляд і була одягнена у жовте пальто та капелюх з блакитними квітами. Можливо, це тонкий натяк Її Величності на підтримку України, адже Велика Британія загалом і її прем'єр-міністр Борис Джонсон зокрема, надають значну допомогу нашій країні під час війни з Росією.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вихідними королева відвідувала святкове кінне шоу, організоване на честь платинового ювілею у Віндзорі.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

А ось минулого тижня вона вирішила не бути присутньою на відкритті державного парламенту, де вперше за 59 років її заміняв старший син принц Чарльз.

Читайте також: