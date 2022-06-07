Торт для Лілібет: яким було головне частування на дні народження доньки Меган і Гаррі

Торт для Лілібет: яким було головне частування на дні народження доньки Меган і Гаррі

Меган і Гаррі відсвяткували перший день народження дочки Лілібет у Великій Британії. З'явилися деякі подробиці урочистостей, а також стало відомо, хто приготував святковий торт для Лілі.

Герцог і герцогиня Сассекські попросили кондитера, який спік для них весільний торт, зробити частування для скромної вечірки з нагоди першого дня народження їхньої доньки Лілібет.

Пікнік влаштували в саду у маєтку Віндзор зі святковим тортом, повітряними кулями, веселими іграми та закусками. Днями весільний пекар пари Клер Птак, що управляє лондонським магазином Violet Cakes, поділилася двома фотографіями рожевих тортів з квітами та глазур'ю, один з яких, за припущенням королівських шанувальників, міг бути створений для Лілі. Фото торта кондитер опублікувала у своєму блогу в Instagram, він отримав назву Frilly.

Нагадаємо, з нагоди свята принц Гаррі та герцогиня Меган також поділилися портретним знімком дочки. Фото було зроблено фотографом Мішан Гарріманом, нагадаємо, саме він робив фото для подружжя Сассекських, коли герцогиня Меган була вагітна дочкою.

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Мила руда дівчина усміхається на фото і одягнена в блідо-блакитну сукню з білим бантом у волоссі. Шанувальники зазначили, що Лілі дуже схожа на свого батька Гаррі.

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