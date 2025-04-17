Торт зі свічками і балет: як королева Маргрете відсвяткувала 85-й день народження

Маргрете II / © Getty Images

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Її Величність королева Маргрете відсвяткувала свій 85-й день народження банкетом у Купольному залі палацу Фреденсборг. Стіл був прикрашений молодими гілками та великодніми яйцями, які її Величність сама розмальовувала протягом багатьох років.

Сама королева одягла на це святкування білу мереживну блузку, яку прикрашав червоний бант, а також червону спідницю. Також вона одягла золоті прикраси із рубінами.

Під час вечері королева Маргрете була приємно вражена співом хору дівчат.

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Також сюрпризом вечора став десерт — святковий торт із запаленими свічками, як і належить у день народження. Королева задула свічки і вочевидь була в захваті.

Потім Театр пантоміми показав уривки з балету, художницею з костюмів якого виступила сама королева.

Серед гостей можна було побачити старшого сина Маргрете короля Фредеріка X та її сестер Бенедикту та Анну-Марію.

Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Данська попелюшка Анне-Софі Торнсе Олесен та королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Associated Press Королева Маргрете II / © Getty Images