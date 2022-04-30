"Товариші солдата не ображають": Тарас Тополя передав привіт дружині та мамі з фронту

"Товариші солдата не ображають": Тарас Тополя передав привіт дружині та мамі з фронту

Лідер гурту "Антитела" Тарас Тополя захищає Україну на фронті, а отже, не бачиться зараз зі своєю родиною.

У соцмережі український захисник та музикант періодично публікує знімки. Ось сьогодні передав привіт дружині – співачці Alyosha та мамі Лесі Тополі.

"Кохана Olena Topolia, мама Леся Тополя, у мене все гаразд, старші товариші солдатика не ображають. Давно не робив хороші фото…", — підписав кадр Тарас.

Періодично Тарас Тополя виходить на зв'язок та нещодавно зворушив ведучу "1+1" Марічку Падалко, виконанням української народної пісні. До речі, чоловік Марічки — Єгор Соболєв теж на фронті і був серед тих, хто визволяв Ірпінь.

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