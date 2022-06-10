Товаришу Путін, ви великий учений: найбезглуздіші історичні теорії кремлівського диктатора

Ніхто точно не знає, чому Путін весь час озвучує найнеймовірніші історичні теорії та хибні факти.
Версій здатних пояснити цю дивну звичку дві Перша: Путін любить брехати, він отримує збочене задоволення змушуючи людей неосвічених вірити, а освічених мовчати чи підтакувати. Друга: Путін просто не знає історії.
Семирічна війна, яка тривала 21 рік
Путін під час зустрічі з учнями у Владивостоку помилково назвав Північну війну Семирічною. Його виправив школяр.
- Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Причому зі шведами там сім років воював, — сказав Путін.
- Це називалося не Семирічна війна, а просто Північна війна і тривала вона 21 рік, – поправив диктатора школяр.
Звісно, на допомогу вождю прийшли пропагандисти, які пояснили, що помилку було допущено навмисно, мовляв, це такий педагогічний прийом для перевірки знань учасників зустрічі.
Самі, всі самі: перемогли б фашистів і без України
Якось Путін заявив, що СРСР міг перемогти нацистську Німеччину і без України.
Досить складно намагатися довести очевидні речі, а йдеться саме про них, тому просто запропонуємо тим, хто сумнівається, поглянути на карту Другої світової війни, на якій чудово видно, на чиїй території велися в основному бойові дії. Якщо сумніви все одно мучитимуть, можна ще поцікавитися статистикою втрат серед солдатів та мирних жителів України порівняно із загальними втратили СРСР.
Змішалися в купу: коронавірус, Київська Русь, печеніги та половці
Якось Путін запевнив свій народ, що РФ знищить коронавірус, як колись російські знищили печенігів та половців.
Дослівно це звучало так:
"Все минає, і це пройде. Наша країна не раз проходила через серйозні випробування: і печеніги її мучили, і половці — з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо".
І це нічого, що печенігів знищили половці. А з половцями рязанські князі справді боролися, але приблизно як вакцина Супутник із коронавірусом – без особливих успіхів. Перемоги над печенігами здобували Київські та Чернігівські князі, які, як би Путіну того не хотілося, до Росії жодного стосунку не мають.
Однак і цей ляп диктатора поспішили розтлумачити, на допомогу своєму безграмотному шефу прийшов вірний прес-секретар Пєсков.
"Послухайте, ну не забувайте, що територія, на якій зараз Україна, була Київською Руссю. … Слов'янські племена, які мешкали на схід Візантії, теж завдавали багато головного болю. Київську Русь ви ж нікуди не подінете, не викинете з історії".
"Сакральна Корсунь"
Одна із улюблених для російської пропаганди цитат Путіна звучить так:
"Для Росії Крим, давня Корсунь, Херсонес, Севастополь мають величезне цивілізаційне та сакральне значення – так само, як і храмова гора в Єрусалимі для тих, хто сповідує іслам та іудаїзм. Саме так ми і будемо до цього ставитись. Відтепер і назавжди."
За версією малограмотного диктатора, київський князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі, а потім хрестив всю Русь. Насправді вже понад сто років історики не мають сумнівів у тому, що Володимир хрестився ще до походу на Корсунь. А, навіть якщо це і не так і Володимир був хрещений у Херсонесі (Корсуні), то яке відношення Київський князь має до Росії, якої на той час ще в проекті не було, теж не дуже зрозуміло.
Петро Перший нічого не захоплював
Останній виступ Путіна знову спантеличив істориків:
"Петро I не відкидав землі, а повертав і зміцнював їх."
Щоб не вдаватися до подробиць, давайте згадаємо, які саме "споконвічно російські" землі "повернув" Петро I за довгий час свого правління:
- захопив Азов (який потім довелося все ж таки повернути)
- приєднав Інгрію, Карелію, Естляндію, Ліфляндію
- захопив Дербент, Баку, Решт, провінції Ширван, Гілян, Мазендеран та Астрабад
Як ми бачимо, навіть топоніміка захоплених земель свідчить, що вони були точно російськими.
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