Товаришу Путін, ви великий учений: найбезглуздіші історичні теорії кремлівського диктатора

Ніхто точно не знає, чому Путін весь час озвучує найнеймовірніші історичні теорії та хибні факти.

Версій здатних пояснити цю дивну звичку дві Перша: Путін любить брехати, він отримує збочене задоволення змушуючи людей неосвічених вірити, а освічених мовчати чи підтакувати. Друга: Путін просто не знає історії.

Семирічна війна, яка тривала 21 рік

Путін під час зустрічі з учнями у Владивостоку помилково назвав Північну війну Семирічною. Його виправив школяр.

- Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Причому зі шведами там сім років воював, — сказав Путін.

- Це називалося не Семирічна війна, а просто Північна війна і тривала вона 21 рік, – поправив диктатора школяр.

Звісно, на допомогу вождю прийшли пропагандисти, які пояснили, що помилку було допущено навмисно, мовляв, це такий педагогічний прийом для перевірки знань учасників зустрічі.

Самі, всі самі: перемогли б фашистів і без України

Якось Путін заявив, що СРСР міг перемогти нацистську Німеччину і без України.

Досить складно намагатися довести очевидні речі, а йдеться саме про них, тому просто запропонуємо тим, хто сумнівається, поглянути на карту Другої світової війни, на якій чудово видно, на чиїй території велися в основному бойові дії. Якщо сумніви все одно мучитимуть, можна ще поцікавитися статистикою втрат серед солдатів та мирних жителів України порівняно із загальними втратили СРСР.

Змішалися в купу: коронавірус, Київська Русь, печеніги та половці

Якось Путін запевнив свій народ, що РФ знищить коронавірус, як колись російські знищили печенігів та половців.

Дослівно це звучало так:

"Все минає, і це пройде. Наша країна не раз проходила через серйозні випробування: і печеніги її мучили, і половці — з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо".

І це нічого, що печенігів знищили половці. А з половцями рязанські князі справді боролися, але приблизно як вакцина Супутник із коронавірусом – без особливих успіхів. Перемоги над печенігами здобували Київські та Чернігівські князі, які, як би Путіну того не хотілося, до Росії жодного стосунку не мають.

Однак і цей ляп диктатора поспішили розтлумачити, на допомогу своєму безграмотному шефу прийшов вірний прес-секретар Пєсков.

"Послухайте, ну не забувайте, що територія, на якій зараз Україна, була Київською Руссю. … Слов'янські племена, які мешкали на схід Візантії, теж завдавали багато головного болю. Київську Русь ви ж нікуди не подінете, не викинете з історії".

"Сакральна Корсунь"

Одна із улюблених для російської пропаганди цитат Путіна звучить так:

"Для Росії Крим, давня Корсунь, Херсонес, Севастополь мають величезне цивілізаційне та сакральне значення – так само, як і храмова гора в Єрусалимі для тих, хто сповідує іслам та іудаїзм. Саме так ми і будемо до цього ставитись. Відтепер і назавжди."

За версією малограмотного диктатора, київський князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі, а потім хрестив всю Русь. Насправді вже понад сто років історики не мають сумнівів у тому, що Володимир хрестився ще до походу на Корсунь. А, навіть якщо це і не так і Володимир був хрещений у Херсонесі (Корсуні), то яке відношення Київський князь має до Росії, якої на той час ще в проекті не було, теж не дуже зрозуміло.

Петро Перший нічого не захоплював

Останній виступ Путіна знову спантеличив істориків:

"Петро I не відкидав землі, а повертав і зміцнював їх."

Щоб не вдаватися до подробиць, давайте згадаємо, які саме "споконвічно російські" землі "повернув" Петро I за довгий час свого правління:

захопив Азов (який потім довелося все ж таки повернути)

приєднав Інгрію, Карелію, Естляндію, Ліфляндію

захопив Дербент, Баку, Решт, провінції Ширван, Гілян, Мазендеран та Астрабад

Як ми бачимо, навіть топоніміка захоплених земель свідчить, що вони були точно російськими.

Читайте також: