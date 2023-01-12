Той, що був у пастці: добірка фото принца Гаррі до зустрічі з Меган

Принц Гаррі у своїх численних інтерв'ю за ці два роки, що він більше не є членом королівської сім'ї неодноразово розповідав, що почувався у пастці, коли жив у палаці.

Ми підібрали для вас кілька фотографій, які демонструють, як погано жилося у Великій Британії принцу Гаррі. У добірці багато фото Гаррі, зроблених під час військової служби, а також із членами його великої королівської родини.

На цьому знімку королівська принцеса Анна вручає медалі за війну в Афганістані офіцерам та солдатам Полку домашньої кавалерії, включаючи лейтенанта Уельса, принца Гаррі, у казармах Комбермір 5 травня 2008 року у Віндзорі.

Принцеса Анна та принц Гаррі / Фото: Getty Images

А це Гаррі розмовляє з військовослужбовцями під час прийому у Гілдголлі після поминальної служби в Афганістані у соборі Святого Павла 13 березня 2015 року у Лондоні.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Тут принц Гаррі розповідає про своє нещодавнє відрядження в Афганістані під час телеінтерв'ю після повернення на базу RAF Brize Norton 2 березня 2008 року.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

А тут принц Гаррі сидить з іншими солдатами в районі спостережного пункту на пагорбі JTAC, неподалік FOB Делі (передова оперативна база), 2 січня 2008 року в провінції Гільменд на півдні Афганістану.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Такий вигляд мав відпочинок принца Гаррі на службі, він читав журнал Zoo поряд зі своїм броньованим спартанським автомобілем у пустелі недалеко від міста Муса Кела в провінції Гільменд, 19 лютого 2008 року, на півдні Афганістану.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Тут принц Гаррі зустрічає свого батька принца Чарльза та брата принца Вільяма, коли він повертається до Великої Британії на авіабазі Королівських ВПС RAF Брайз Нортон після активної служби в Афганістані 1 березня 2008 року в Оксфордширі, Англія.

Принц Гаррі з батьком та братом / Фото: Getty Images

А цей кадр було зроблено 27 січня 2013 року, принц Гаррі позує у різдвяній шапці. Ні печалі в його очах, ні смутку з приводу такого життя в пастці якось не помітно.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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