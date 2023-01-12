Той, що був у пастці: добірка фото принца Гаррі до зустрічі з Меган

Принц Гаррі у своїх численних інтерв'ю за ці два роки, що він більше не є членом королівської сім'ї неодноразово розповідав, що почувався у пастці, коли жив у палаці.
Ми підібрали для вас кілька фотографій, які демонструють, як погано жилося у Великій Британії принцу Гаррі. У добірці багато фото Гаррі, зроблених під час військової служби, а також із членами його великої королівської родини.
На цьому знімку королівська принцеса Анна вручає медалі за війну в Афганістані офіцерам та солдатам Полку домашньої кавалерії, включаючи лейтенанта Уельса, принца Гаррі, у казармах Комбермір 5 травня 2008 року у Віндзорі.
А це Гаррі розмовляє з військовослужбовцями під час прийому у Гілдголлі після поминальної служби в Афганістані у соборі Святого Павла 13 березня 2015 року у Лондоні.
Тут принц Гаррі розповідає про своє нещодавнє відрядження в Афганістані під час телеінтерв'ю після повернення на базу RAF Brize Norton 2 березня 2008 року.
А тут принц Гаррі сидить з іншими солдатами в районі спостережного пункту на пагорбі JTAC, неподалік FOB Делі (передова оперативна база), 2 січня 2008 року в провінції Гільменд на півдні Афганістану.
Такий вигляд мав відпочинок принца Гаррі на службі, він читав журнал Zoo поряд зі своїм броньованим спартанським автомобілем у пустелі недалеко від міста Муса Кела в провінції Гільменд, 19 лютого 2008 року, на півдні Афганістану.
Тут принц Гаррі зустрічає свого батька принца Чарльза та брата принца Вільяма, коли він повертається до Великої Британії на авіабазі Королівських ВПС RAF Брайз Нортон після активної служби в Афганістані 1 березня 2008 року в Оксфордширі, Англія.
А цей кадр було зроблено 27 січня 2013 року, принц Гаррі позує у різдвяній шапці. Ні печалі в його очах, ні смутку з приводу такого життя в пастці якось не помітно.
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