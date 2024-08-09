Трагічна історія сім'ї Міддлтон: як улюблене хобі, яке обожнює і принцеса Кейт, обірвало життя її прабабусі

Ні для кого не секрет, що принцеса Уельська давно захоплюється фотографією та робить багато знімків для своєї родини. Але мало хто знає, що її предки і, зокрема, двоюрідна прабабуся, теж мала таке хобі і трагічно загинула, фотографуючи море.

Ця трагедія потрапила до заголовків національних газет далекого 1900 року. Того злощасного дня, 17 квітня, дев'ятнадцятирічна дівчина відпочивала з друзями біля моря після Великодня. Підійшовши до скель, щоб зробити гарні фотографії, Маргарет Міддлтон була збита хвилями зі скель і впала в море, де потонула.

Видання Daily Mail детальніше розповідає цю історію. Трагедія сталася біля узбережжя Файлі, приморського міста в Північному Йоркширі, відомого своїми піщаними пляжами та скелястими стрімчаками.

Досі обставини смерті Маргарет були загублені у тумані часу. Тепер її історію можна розкрити завдяки роботі історика Майкла Ріда, вчителя середньої школи в Мельбурні, який почав досліджувати генеалогічне дерево принцеси Кейт зі своїми учнями після того, як вона вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року. З роками його інтерес зріс, і він продовжив вивчати архіви.

Кейт та Вільям у день свого весілля у 2011 році / Фото: Associated Press

"Дивно, що так багато поколінь родини Міддлтонів були захопленими фотографами", — каже він зараз. "Очевидно, це у них у крові. Але трагічно виявити, що двоюрідна прабабуся принцеси Кейт заплатила за свою любов до фотографії своїм життям. Її родина, мабуть, була спустошена. Вона була така молода і мала таке перспективне майбутнє попереду", — каже історик.

Маргарет Міддлтон була цілеспрямованою молодою дівчиною, відданою своєму художньому хобі, і досить розумною, щоб вступити до Оксфордського університету — до того фатального дня на Йоркширських скелях. Це були великодні канікули, і Файлі був улюбленим місцем відпочинку сім'ї Міддлтонів. З цієї нагоди Маргарет зібрала друзів, які супроводжували її, зокрема свого двоюрідного брата Генрі Міддлтона і подругу Рейчел Доджсон.

Вдень 17 квітня друзі вирішили прогулятися вздовж узбережжя до Брігга — довгого мису приблизно за милю на північ від міста, з багатими викопними скелями з вапняку та пісковику заввишки до 20 метрів по обидва боки, піщаними пляжами внизу та наприкінці — виступом більш пласкої скелі.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

"Міс Міддлтон вирушила зі своїми друзями до Брігга, щоб зробити кілька фотографій хвиль, що розбиваються об скелі, — йшлося в новинному повідомленні в Yorkshire Evening Post. — У той час до припливу залишалося близько години. Щоб краще роздивитись хвилі, що розбиваються біля найдальшої точки Брігга, міс Міддлтон просунулась до виступу скелі, і наступної миті величезна хвиля розбилася поблизу неї". Море було неспокійним, і Маргарет опинилася в біді. "Її сестра покликала її повернутися, але вода поринула через поверхню скелі і оточила міс Міддлтон по коліно. Наступної секунди її забрало приблизно на десять футів (близько 3 метрів) у воду".

Маргарет боролася, щоб вибратися з води, але її спроби були марні. Друзі не могли кинутися на допомогу, тому що вони не мали жодних засобів для цього. Тричі її бачили в морі, як вона боролася з хвилями, після чого вона зникла. Друзі кинулися назад до затоки Файлі за допомогою, але марно. Через кам'яне дно човен не зміг би дістатися до місця трагедії, а рибалки сказали, що човен би просто розбився вщент. Під час відливу тіло дівчини шукали у морі, але так і не знайшли. А її фотоапарат викинуло на берег за кілька днів.

Смерть Маргарет спустошила її сім'ю, але не відвернула їх від мистецтва фотографії. Її брати Ноель та Вільям, а також її племінник Пітер були пристрасними аматорами фото. Сьогодні такими є її двоюрідний онук Майкл Міддлтон та його дочка принцеса Уельська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять найвідоміших власниць титулу принцеси Уельської.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

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