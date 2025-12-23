Трамп попросив Меланію зробити ялинки у Білому домі зеленими: що стало причиною

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

1 грудня Білий дім показав оздоблення залів до зимових свят, за яке за традицією відповідала перша леді. Цього року тема декорування звучить так: «Дім там, де серце». Після оприлюднення прикрашених кімнат резиденції президента США, Дональд Трамп похвалив роботу своєї дружини, повідомляє People.

Декор Білого дома 2025 рік / © Associated Press

«Ми любимо нашу першу леді. Вони люблять нашу першу леді. Що я можу зробити? Мені це не подобається, бо, здається, вони люблять її більше, ніж мене. І мене це не тішить», — пожартував він, поки Меланія стояла поруч. «Мене це не тішить. Нам доведеться обговорити це». «Усі ці прикраси зробила Меланія, і цього року вони отримали чудові відгуки», — продовжив Дональд, говорячи про цьогорічний декор.

© Associated Press

Потім Трамп згадав деякі менш популярні святкові теми Меланії під час свого першого президентського терміну.

Реклама

«Першого року, у перший рік, вона зробила дерева — вони були білі, такі, знаєте, снігові, красиві, і фейкові новини жорстко на неї накинулися, — сказав він. — Наступного року вони були червоні, розкішні червоні. На неї знову накинулися. Наступного року — іншого кольору. І знову накинулися».

Декор Білого дому, 2017 рік / © Associated Press

Декор Білого дому, 2017 рік / © Associated Press

Цього року, щоб уникнути критики, Трамп попросив дружину зробити дерева зеленими.

«Я кажу: „Люба, зроби мені послугу. Зроби мені послугу. Зроби дерева зеленими. Нехай вони просто будуть зеленими. Вони такі красиві. Нехай будуть зеленими“».

Однак критикували першу леді Америки насправді і цього року, зокрема за те, що вона використала у прикрашанні портрет Дональда Трампа, який був зроблений з Lego.

Реклама

Декор Білого дому, 2025 рік / © Associated Press

Традиція Білого дому полягає в тому, що два найновіші президентські портрети повинні висіти на видному місці з обох боків Великого фойє, щоб публіка могла їх оцінити під час екскурсій та заходів. Два найновіші портрети насправді Барака Обами та Джорджа Буша-молодшого.

Звісно ж, пані Трамп прикрасила залу портретом свого чоловіка, проігнорувавши традицію.