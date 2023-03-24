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Траплялося і з Діаною: згадуємо, як принцеса Уельська сконфузилася з капелюхом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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297
Час на прочитання
1 хв
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Траплялося і з Діаною: згадуємо, як принцеса Уельська сконфузилася з капелюхом

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ми вже бачили багато фотографій на яких з капелюхами королеви Єлизавети II та королеви Камілли траплялися конфузні ситуації. Траплялося таке і з принцесою Діаною.

Вітер зіграв злий жарт із принцесою Уельською 1985 року, під час її візиту до Національної галереї мистецтв у Вашингтоні, округ Колумбія, під час офіційної поїздки до США у листопаді.

Тоді 24-річна леді Ді була одягнена в біло-чорну сукню, до якої підібрала крислатий капелюх білого кольору, який і злетів з її голови під час сильного пориву вітру. Щоправда, принцеса встигла вхопити його рукою.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

А нещодавно вітер ледь не зіпсував образи принцесі Уельській Кетрін та королеві Каміллі, коли вони прибули на службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
297
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