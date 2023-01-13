Траплялося і з королевою: як Єлизавета ІІ одного разу осоромилася на публіці

Королева Єлизавета II завжди славилася бездоганним почуттям стилю і мала яскравий та ефектний вигляд. Але, виявляється, траплялися і з Її Величністю конфузи.

Одного разу монархиня була присутня на вечірці, яка була організована з нагоди святкування 70-річчя колишнього короля Греції Костянтина II, 2 червня 2010 року. Її Величності тоді було 84 роки. І приїхала вона на святкування в пастельно-блакитній сукні в підлогу, розшитій бусинами на комірі і грудях і поєднуючи вбрання зі сріблястими туфлями на підборах.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Образ, доповнений діамантовим кольє, сережками та браслетом був бездоганним, але був один нюанс, який впадав у вічі. З одного боку на сукні були дуже помітні плями невідомого походження.

Однак монархиня все одно вдавала, що має бездоганний вигляд і не показувала, що турбується з цього приводу, розповідає про інцидент express.co.uk.

Королева Єлизавета II та король Костянтин II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Єлизавета II практично завжди одягала яскраве вбрання, а в її гардеробі переважали строкаті вбрання всіх відтінків веселки.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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