Траплялося і з Меган: як вітер зіпсував зачіску герцогині Сассекській

Ми часто згадуємо про конфузи, які трапляються з королевою Каміллою або принцесою Уельської Кетрін. Але зовсім забули про Меган, герцогиню Сассекську, дружину принца Гаррі.

Своєму стилю герцогиня приділяє багато уваги. Зараз у неї є стиліст та візажист, які готують її до світських виходів. І це нормально.

Але, одного разу під час туру Південною Африкою 2019 року, Меган Маркл потрапила до такої самої кумедної ситуації, як і її королівські родичі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Під час візиту до Йоганнесбурзького університету, поїздка куди була частиною королівського туру Меган і Гаррі, вітер розтріпав густе та довге волосся герцогині Меган.

А коли вони з принцом відвідували пляж Монвабісі, волосся Меган хоч і було зібрано в пучок, все одно розпушилося. Герцогиня правда на це навряд чи звернула увагу, бо над чимось дуже сильно сміялася.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам, який вигляд мала найсмішніша зачіска королеви-консорта Камілли.

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