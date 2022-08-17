Трапляється і з Кейт: смішні зачіски герцогині Кембриджської

Герцогиня Кембриджська славиться тим, що носить завжди ідеальні укладання та ефектні зачіски. Але буває і з її волоссям вітер грає злий жарт.

Дружина принца Вільяма неодноразово потрапляла під приціли фотографів у самий невідповідний момент, коли вітер здригав її волосся вгору. Кадри виходили дуже кумедними, ними ми вирішили з вами сьогодні поділитися.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Кейт завжди носить довге волосся. Довжина може бути довшою або коротшою, але це завжди нижче плечей. Волосся у Кетрін густе і важке, стилісти навіть вдаються до хитрощів і використовують спеціальний аксесуар, щоб зачіски герцогині трималися і не розпадалися.

Позмагатися з герцогинею Кембриджською може хіба що герцогиня Корнуольська Камілла, яка також дуже часто потрапляє в ситуацію, коли вітер "вносить свої корективи" до її майже завжди бездоганного укладання.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

До речі, а ви знали чому герцогиня Камілла, як і королева, не змінює укладання вже сорок років?

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

З зачісками Кейт і Камілли може змагатися хіба що прем'єр-міністр Борис Джонсон, який має чарівну білу шевелюру, яку постійно розвиває вітер.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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