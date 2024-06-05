Трапляється і з королевами: з Маргрете II стався кумедний конфуз на публіці

84-річна королева Маргрете II хоч і склала з себе королівські повноваження на користь сина, іноді все ж таки присутня на публічних заходах.

Сьогодні королівська родина зібралася на службі на честь святкування 175-річчя Конституції у церкві Голмен у Копенгагені. Маргрете II приїхала на захід у білій сукні з поясом на талії та у короткому жакеті, у рукавичках та капелюсі з широкими крисами. Ідучи червоною доріжкою дорогою до церкви вітер зіграв злий жарт з Маргрете II, зірвавши капелюх з її голови. Потрібно віддати належне, королева встигла схопитися його руками і втримати, ще й до того ж усміхаючись. Також в руках у Маргрете була тростина.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Такі конфузи часто відбувалися і з покійною королевою Єлизаветою II, а також періодично трапляються і з дружиною короля Чарльза — Каміллою.

Нагадаємо, службу також відвідали король Фредерік X та королева Мері. Дружина монарха справила враження своїм розкішним вбранням.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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