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Трапляється і з ними: епічні падіння європейських королів та принців

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Час на прочитання
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Трапляється і з ними: епічні падіння європейських королів та принців

Фото: Getty Images

З деякими подібні неприємності траплялися під час спортивних змагань, але є ті, хто впав на важливій події.

Члени королівських сімей насправді нічим не відрізняються від звичайних людей, і з ними також часто трапляються конфузи. Однак якщо може здатися, що неприємності трапляються, зокрема, з гардеробом аристократів, то поспішимо вас переконати у протилежному, адже іноді вони публічно падають і трапляється це, як і з усіма нами, в найневідповідніший момент.

Нижче ми зібрали королівські падіння принців і королів, які потрапили до об'єктивів фотографів, оскільки, як виявилося, це явище - не рідкість.

Принц Бельгії Лоран упав на весіллі князя Монако Альберта ІІ з княгинею Шарлін.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Король Норвегії Гаральд V упав перед королевою Данії Маргрете II під час візиту до Копенгагена.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Принци Данії Йоагім і Фелікс сміються, коли принц Данії Ніколай падає під час лижної відпустки у Швейцарії.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Князь Монако Альберт падає під час змагань із біатлону на благодійному заході Star Team for Children.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Принц Вільям падає з коня під час гри проти свого брата принца Гаррі у благодійному матчі з поло.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Принц Філіп, герцог Единбурзький, упав під час змагань із поло.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Принц Гаррі падає з коня під час третього щорічного турніру Veuve Clicquot Polo Classic.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Принц Чарльз падає із саней під час відпустки у Клостерсі.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Маленький принц Джордж упав на благодійному матчі з поло Gigaset.

© Getty Images
Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1014
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