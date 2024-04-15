Трапляється і з ними: хто з членів британської королівської родини страждає на алергію

Королева Єлизавета II не просто так розводила коргі, а принцеса Уельська Кетрін — воліє не відвідувати кінних змагань.

Виявляється, членам британської королівської родини добре відоме таке поняття, як алергія.

Покійна королева Єлизавета II була великою любителькою собак, особливо коргі, але це була не єдина причина, через яку вона розводила цих собак. Виявляється, королева мала алергію на кішок, хоча публічно про це вона ніколи не розповідала.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін страждає від алергії на коней. Як пише Hello! саме з цієї причини Кейт не підтримувала принца Вільяма на іграх в поло або робила це дуже рідко.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Королева Камілла страждає на сезонну алергію на цвітіння різних рослин, зазвичай це проявляється почервонінням очей через велику кількість пилку в повітрі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, хто із принцес розповів про проблеми зі здоров'ям.

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