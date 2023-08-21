Трапляється і з принцесами: з Кейт Міддлтон сталася кумедна ситуація, коли вона збирала дітей до школи

Принцеса Уельська, як будь-яка інша мама, готує своїх дітей до нового навчального року. Якось під час шкільних покупок з Кейт сталася кумедна ситуація, яка показує, що навіть принцесам не чужі проблеми простих людей.

Усього за кілька тижнів принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї повернуться до класів школи Ламбрук, до якої вступили у вересні 2022 року. І Кетрін, безумовно, подбає про те, щоб у її дітей було все найнеобхідніше для нового навчального року.

Якось, як згадує видання Mirror, Кейт вирушила зі старшими дітьми принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою до лондонського універмагу Peter Jones, щоб купити нове взуття. І забула взяти з собою шкарпетки для того, щоб діти могли поміряти це взуття, тому що вони були в літніх сандалях і ноги, звичайно, були брудними.

Як і багатьом мамам, які опинилися в такій ситуації, Кейт довелося позичити шкарпетки в магазині. Швидше за все, принцеса просто придбала кількох нових пар, але ці деталі не уточнюються.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Приємно знати, що навіть принцеса Уельська самостійно ходить магазинами у пошуках необхідних речей для своїх дітей, яких потрібно зібрати до школи напередодні початку нового навчального року. А поки що у Уельських ще кілька тижнів канікул, які вони, швидше за все, проведуть у Балморалі в компанії короля Чарльза і королеви Камілли.

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