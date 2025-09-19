ТСН у соціальних мережах

Траур уже не носить: Амелія Віндзор з’явилася на модному показі після похорону бабусі вся в рожевому

Світська левиця повернулася до свого звичайного життя.

Амелія Віндзор

Амелія Віндзор / © Getty Images

Герцогиня Кентська — дружина принца Едуарда, герцога Кентського — померла 4 вересня у віці 92 років. Про смерть королівської особи повідомив Букінгемський палац наступного дня. Похорон відбувся 16 вересня, і герцогиню поховали в Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.

Серед тих, хто прийшов прощатися з герцогинею Кентською, була її 30-річна онучка леді Амелія Віндзор. Дівчина, вбрана у все чорне, з’явилася на панахиді.

Амелія Віндзор на похороні бабусі 16 вересня / © Associated Press

Амелія Віндзор на похороні бабусі 16 вересня / © Associated Press

Амелія Віндзор на похороні бабусі 16 вересня / © Associated Press

Амелія Віндзор на похороні бабусі 16 вересня / © Associated Press

Однак уже через кілька днів Амелія відвідала Тиждень моди в Лондоні. Дівчина з’явилася на показі бренду Bora Aksu в рожевому ансамблі — спідниці з рюшами і напівпрозорому топі креативного дизайну. Також Амелія одягла чорні лофери Miu Miu та іміджеві окуляри з рожевими лінзами.

Амелія Віндзор на Тижні моди 19 вересня / © Getty Images

Амелія Віндзор на Тижні моди 19 вересня / © Getty Images

Нагадаємо, що також Амелія опублікувала в пам’ять про бабусю її красиве архівне фото.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Instagram Амелії Віндзор

Герцогиня Кентська Кетрін / © Instagram Амелії Віндзор

