Траур уже не носить: Амелія Віндзор з’явилася на модному показі після похорону бабусі вся в рожевому
Світська левиця повернулася до свого звичайного життя.
Герцогиня Кентська — дружина принца Едуарда, герцога Кентського — померла 4 вересня у віці 92 років. Про смерть королівської особи повідомив Букінгемський палац наступного дня. Похорон відбувся 16 вересня, і герцогиню поховали в Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.
Серед тих, хто прийшов прощатися з герцогинею Кентською, була її 30-річна онучка леді Амелія Віндзор. Дівчина, вбрана у все чорне, з’явилася на панахиді.
Однак уже через кілька днів Амелія відвідала Тиждень моди в Лондоні. Дівчина з’явилася на показі бренду Bora Aksu в рожевому ансамблі — спідниці з рюшами і напівпрозорому топі креативного дизайну. Також Амелія одягла чорні лофери Miu Miu та іміджеві окуляри з рожевими лінзами.
Нагадаємо, що також Амелія опублікувала в пам’ять про бабусю її красиве архівне фото.