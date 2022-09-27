Жалоба за Єлизаветою II завершилася: акаунт короля Чарльза III поділився гарним портретом Її Величності

Акаунт британської королівської сім'ї офіційно повідомив про те, що жалоба за королевою Єлизаветою II завершилася.

У соціальних мережах у Twitter та Instagram з'явилися нові кольорові аватарки з королем Чарльзом та королевою-консорт Каміллою, а в підписі значиться:

"Закінчився період Королівської жалоби після смерті Її Величності королеви Єлизавети. Акаунт Королівської родини продовжить відображати роботу короля, королеви-консорта та інших членів Королівської сім'ї, а також згадувати життя та роботу королеви Єлизавети".

В аккаунтах theroyalfamily публікуватимуть новини про короля Чарльза, його дружину Каміллу, сестру королівську принцесу Анну, а також принца та принцесу Уельських, графа та графиню Вессекських, а також інших членів сім'ї, що працюють – Глостерських та Кентських.

У Кейт та Вільяма свій окремий акаунт, де розповідають про роботу принца та принцеси Уельських.

А акаунт Кларенс-хауса, який раніше інформував про Чарльза та Каміллу тепер закритий.

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