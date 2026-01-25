Тренд "2026— це новий 2016": фото принцеси Беатріс Йоркської з різницею в десять років

Принцеса Беатріс 2016-го та 2026-го / © Associated Press

Реклама

Беатріс — старша дочка екс-принца Ендрю і Сари Фергюсон. 2016 року їй було 27 років, вона була ще незаміжня і не мала дітей.

На цьому знімку, зробленому в листопаді 2016 року, Беатріс та її мати Сара присутні на благодійному балі Angel Ball на підтримку фонду Gabrielle’s Angel Foundation for Cancer Research у Нью-Йорку. На принцесі чорна сукня із золотими деталями на грудях та поясом, що підкреслює талію та туфлі-човники на підборах.

Принцеса Беатріс з матір’ю Сарою 2016-го / © Associated Press

У березні 2016 року Беатріс позувала для фотографів після прибуття на Гелловінський бал ЮНІСЕФ у Лондоні. На ній був того вечора кумедний гелловінський костюм.

Реклама

Принцеса Беатріс 2016-го / © Associated Press

У тому ж березні принцеса відвідувала WE Day у Лондоні. Це свято, присвячене молоді, яка робить свій внесок у життя місцевих та глобальних спільнот. Тоді вона обрала для виходу чорний джемпер у поєднанні з білою сорочкою та коротку спідницю чорного кольору.

Принцеса Беатріс 2016-го / © Associated Press

Наприкінці 2025 року принцеса Йоркська, вже мати двох дочок та заміжня жінка, відвідала вечір, присвячений мистецтву та збереженню слонів, у Королівських ботанічних садах Кью у Лондоні, де з’явилася у червоній максісукні. Ми ж можемо порівняти, чи змінилася вона за минулі десять років.

Принцеса Беатріс 2025-го / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінилася зовнішність принцеси Уельської Кейт за десять років.