Третій вихід у червоному: королева Максима неоригінальна у виборі образів

Поки президент Франції перебуває з дводенним державним візитом у Нідерландах, його дружина Бріжит проводить час із дружиною короля Віллема-Олександра – королевою Максимою.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Учора жінки відвідали фонд психічного здоров'я MIND Us та Дім-музей Анни Франк в Амстердамі. А також побували у квітковому парку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима знову вибрала для виходу вбрання червоного кольору. Вона була в штанному костюмі від JOSEPH, що складається з двобортного жакету та штанів-кльош. Зверху королева одягла бежеве пальто в червону клітинку, в руках тримала червоний клатч від Natan Couture і взула туфлі із замші також від цього бренду. Також королева була у червоних шкіряних рукавичках та з великими квітковими сережками у вухах. Волосся зібрала у зачіску та зробила макіяж у натуральних відтінках.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Це вже третій вихід королеви Максими за два дні в червоному вбранні. Схоже, Її Величність вирішила таким чином затьмарити першу леді Франції.

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