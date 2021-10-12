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Третя річниця: згадуємо весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка

Третя річниця: згадуємо весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

Сьогодні принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують третю річницю від дня свого весілля.

Цей день був сповнений хвилювання для королівських шанувальників, які вишикувалися вздовж вулиць Віндзора, щоб  побачити гостей і щасливу пару, які прибули до каплиці на урочисту церемонію.

28-річна принцеса прибула в супроводі свого батька — принца Ендрю, на західні ступені каплиці Святого Георгія. На нареченій була біла сукня з досить глибоким декольте, відкритою спиною і довгим шлейфом від бренду Peter Pilotto.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

Євгенія спеціально хотіла сукню з вирізом на спині, щоб продемонструвати її шрам після операції, яку їй зробили через проблеми сколіозу.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

Весільна сукня принцеси Євгенії та костюм її чоловіка Джека Бруксбенка, пізніше були представлені на виставці в Віндзорському замку.

Виставка весільної сукні принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Associated Press
Виставка весільної сукні принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

Фати на нареченій не було, але була тіара зі смарагдами 1919 року, яка була передана до королівської колекції 1942 року за заповітом Маргарет Гревілл. Також зі смарагдами були і сережки. До речі, кажуть, саме цю тіару на своє весілля хотіла позичити у королеви Єлизавети II Меган Маркл — дружина принца Гаррі, але не склалося.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

Букет нареченої був покладений на могилу невідомого солдата.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

На весіллі Євгенії та Джека було багато зіркових гостей: акторка Лів Тайлер, її чоловік Дейв Гарднер, Кейт Мосс і її дочка Ліла, Наомі Кемпбелл, Демі Мур. Також на весіллі онучки був присутній принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка: королева Єлизавета II і принц Філіп / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка: королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Associated Press

Це був один з останніх публічних виходів герцога Единбурзького перед смертю 2021 року. Останнім заходом, де з'явився Філіп, було весілля сестри Євгенії — принцеси Беатріс, в липні 2020 року.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, зіркові гості / © Associated Press
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, зіркові гості / Associated Press

9 лютого 2021 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк вперше стали батьками. У них народився син Август Філліп Гоук Бруксбенк.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / © Getty Images
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / Getty Images

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