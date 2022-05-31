Три дружини та мати українка: що приховує рупор Путіна — Дмитро Пєсков

В умінні брехати офіційний рупор Путіна – Дмитро Пєсков – може обскакати будь-якого кремлівського прихвостня. І це вміння майстерно нести пургу і допомогло йому прилаштуватися на тепле місце в Кремлі.

У питанні кар'єрного зростання Пєскова не обійшлося і без батька-дипломата. Цікаво, що про матір путінського речника нічого невідомо. За версією Вікіпедії у Пєскова є тільки батько. Кажуть, що з усіх офіційних джерел було видалено будь-яку інформацію про його матір, нібито для того, щоб приховати факт національної приналежності Пєскова. Деякі інформаційні ресурси наголошують на тому, що мати Дмитра з України.

Дмитро Пєсков / Фото: Associated Press

Батько Пєскова мріяв влаштувати сина в якесь посольство. Втім, до МДУ Пєсков вступив лише з другої спроби. На другому курсі університету хлопець мав взути солдатські чоботи. Але після того, як йому вручили повістку, він різко захворів на запалення легенів, що повністю звільнило сина дипломата від військового обов'язку.

Наприкінці 80-х Дмитро побрався з подругою юності Анастасією Будьонною, яка народила йому сина Миколу. Вже через кілька років пара розлучилася, а Пєсков, який відхопив посаду в посольстві Росії в Туреччині, швидко знайшов більш вигідну партію – дочку спадкових дипломатів Катерину Солоцинську.

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Подейкують, що залицятися 23-річний Пєсков почав, коли їй було лише 15 років. А весілля зіграли, як тільки юній нареченій виповнилося 18. У цьому шлюбі Пєсков став багатодітним батьком. Однак 2011 ркуі з'явилися чутки про його роман із фігуристкою Тетяною Навкою. Дружина про цю інтрижку дізналася швидко, і 2012 року подружжя розлучилося. Через два роки у Пєскова та Навки народилася спільна дочка – Надія. А 2015-го пара одружилася. За інформацією ЗМІ, це весілля обійшлося парі приблизно в 500 тисяч доларів.

Дмитро Пєсков та Тетяна Навка / Фото: Associated Press

Цей шлюб взагалі зробив Навку дуже забезпеченою жінкою. За інформацією журналу Forbes 2019 року Навка стала найбагатшою дружиною у Кремлі. Її річний дохід склав 236 мільйонів рублів, що у 16 разів більше за доходи самого Пєскова. Ходять чутки, що Навка має будівельний бізнес та є співвласницею бізнесу з виробництва технічної солі у Криму. Тож швейцарський годинник вартістю 620 тис. доларів подарувати чоловікові може.

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