Три квартири у Києві, шуби, діаманти та особистий водій: як живе відома відьма з шоу "Моя суперродина" Марія Тиха

Учасницею нового сезону реаліті-шоу "Моя суперродина" на телеканалі ТЕТ стала екстрасенс і спадкова відьма Марія Тиха. Вона приголомшила конкуренток не лише надприродними здібностями та епатажним виглядом, а й життям на широку ногу.
До 27 років Марія Тиха зуміла заробити на три квартири у Києві та авто бізнес-класу з особистим водієм. У її шафі сумки люксових брендів за сотні тисяч гривень, прикраси з діамантами та 12 шуб з натурального хутра. Крім того, дівчина не шкодує грошей на свою зовнішність. Вона зробила кілька пластичних операцій у Туреччині й регулярно відвідує салони краси, де кращі б’юті-майстри доглядають за її волоссям, обличчям, тілом і нігтями.
Як з’ясувалося, на розкішне життя Марія заробляє завдяки відьомській силі. Сама лише консультація з нею коштує 12 тисяч гривень, тоді як гонорари за обряди стартують від тисячі доларів. Дівчина працює зранку до ночі, тож вихованням її доньки Ані повністю займається мама Світлана.
"Мама проводить з Анею дуже багато часу, більше за мене. Вона по суті виховала мою малу, а я 24 на 7 працюю, щоб забезпечити гідне життя для себе та своєї родини. Я відьма-некромант. У мене дуже багато клієнтів з різних куточків світу. У мене дуже щільний запис, розписаний на місяці вперед", – пояснила Марія Тиха.
З батьком своєї доньки відьма розлучилася, тож серце її наразі вільне. Учасниць шоу "Моя суперродина" вона запевнила, що їй абсолютно байдуже, скільки зароблятиме чоловік, який буде поряд. Головне для неї – любов і підтримка.
"Якщо людина буде добре, нормально до мене ставитися, і в неї буде менше грошей, ніж у мене – це неважливо. Чоловік не потрібен мені для того, щоб купити собі шубу, машину, квартиру. Я сама можу заробити на це. Для мене жінка має бути незалежною", – заявила дівчина.
На контрасті з цим вольова та впевнена в собі Марія Тиха зізналася, що "перекроювати" себе почала через першого чоловіка, якому подобалися гарячі брюнетки.
"Мені було комфортно з білявим волоссям, але оскільки мій колишній чоловік любив брюнеток, я перефарбувалася. Для нього це був другий шлюб, я була другою дружиною. Коли ми зійшлися, у нього залишалися почуття до першої дружини. Вона була якраз брюнетка. Такий порнушний вигляд мала, і просто почала себе переробляти", – неочікувано поділилася спадкова відьма.
Ще більше приголомшливих і щирих зізнань чекає вас у прем’єрних випусках нового сезону шоу "Моя суперродина". Дивіться велику сімейну прем’єру з понеділка по четвер о 19:00 на телеканалі ТЕТ.
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