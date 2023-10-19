Три квартири у Києві, шуби, діаманти та особистий водій: як живе відома відьма з шоу "Моя суперродина" Марія Тиха

Учасницею нового сезону реаліті-шоу "Моя суперродина" на телеканалі ТЕТ стала екстрасенс і спадкова відьма Марія Тиха. Вона приголомшила конкуренток не лише надприродними здібностями та епатажним виглядом, а й життям на широку ногу.

До 27 років Марія Тиха зуміла заробити на три квартири у Києві та авто бізнес-класу з особистим водієм. У її шафі сумки люксових брендів за сотні тисяч гривень, прикраси з діамантами та 12 шуб з натурального хутра. Крім того, дівчина не шкодує грошей на свою зовнішність. Вона зробила кілька пластичних операцій у Туреччині й регулярно відвідує салони краси, де кращі б’юті-майстри доглядають за її волоссям, обличчям, тілом і нігтями.

Марія Тиха стала учасницею реаліті-шоу "Моя суперродина"

Як з’ясувалося, на розкішне життя Марія заробляє завдяки відьомській силі. Сама лише консультація з нею коштує 12 тисяч гривень, тоді як гонорари за обряди стартують від тисячі доларів. Дівчина працює зранку до ночі, тож вихованням її доньки Ані повністю займається мама Світлана.

Марія Тиха

"Мама проводить з Анею дуже багато часу, більше за мене. Вона по суті виховала мою малу, а я 24 на 7 працюю, щоб забезпечити гідне життя для себе та своєї родини. Я відьма-некромант. У мене дуже багато клієнтів з різних куточків світу. У мене дуже щільний запис, розписаний на місяці вперед", – пояснила Марія Тиха.

Марія Тиха стала учасницею реаліті-шоу "Моя суперродина"

З батьком своєї доньки відьма розлучилася, тож серце її наразі вільне. Учасниць шоу "Моя суперродина" вона запевнила, що їй абсолютно байдуже, скільки зароблятиме чоловік, який буде поряд. Головне для неї – любов і підтримка.

Марія Тиха стала учасницею реаліті-шоу "Моя суперродина"

"Якщо людина буде добре, нормально до мене ставитися, і в неї буде менше грошей, ніж у мене – це неважливо. Чоловік не потрібен мені для того, щоб купити собі шубу, машину, квартиру. Я сама можу заробити на це. Для мене жінка має бути незалежною", – заявила дівчина.

На контрасті з цим вольова та впевнена в собі Марія Тиха зізналася, що "перекроювати" себе почала через першого чоловіка, якому подобалися гарячі брюнетки.

Марія Тиха стала учасницею реаліті-шоу "Моя суперродина"

"Мені було комфортно з білявим волоссям, але оскільки мій колишній чоловік любив брюнеток, я перефарбувалася. Для нього це був другий шлюб, я була другою дружиною. Коли ми зійшлися, у нього залишалися почуття до першої дружини. Вона була якраз брюнетка. Такий порнушний вигляд мала, і просто почала себе переробляти", – неочікувано поділилася спадкова відьма.

Ще більше приголомшливих і щирих зізнань чекає вас у прем’єрних випусках нового сезону шоу "Моя суперродина". Дивіться велику сімейну прем’єру з понеділка по четвер о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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