Три ретрофото дня: королева Єлизавета II на урочистому прийомі та принцеса Діана в Парижі

Сьогодні розглядаємо кілька ретрофотографій членів британської королівської родини, зроблених 8 листопада у різні роки.

На цьому знімку королева-мати Єлизавета і губернатор Меріленда Теодор Маккелдін, фото зроблено біля дверей особняка в Аннаполісі, штат Меріленд, 8 листопада 1944 року, коли королева прибула на п'ятигодинну екскурсію історичною столицею Меріленда. Єлизавета одягнена у світле пальто, з хутряною горжеткою в руках та капелюсі з пір'ям. Королева у високих білих рукавичках, на шиї у неї перли, а на грудях брошка. Вона усміхається, стискаючи руку губернатору.

королева-мати Єлизавета / Associated Press

А це фото зроблено 8 листопада 1951 року, принцеса Єлизавета за три місяці до того, як стати королевою зазнімкована за обідом з Олдермен Еббі Лейн у Новій Шотландії, в Канаді. На принцесі досить скромна сукня і кумедний капелюх.

принцеса Єлизавета / Associated Press

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Цей кадр також датований 8 листопада, але 1976 року. На знімку королева Єлизавета II позує фотографам із великим герцогом Жаном та його дружиною великою герцогинею Жозефіною-Шарлоттою перед державним банкетом у Люксембурзі. Чоловік королеви, принц Філіп, зображений ззаду. Єлизавета в сукні з короткими рукавами, високих білих рукавичках і тіарі. А також із намистом, сережками-висячками та браслетом на зап'ясті.

Королева Єлизавета II / Associated Press

А тут на фото принцеса Діана, кадр був зроблений 8 листопада 1988 року, вона махає рукою, коли входить до Інституту Пастера в Парижі, де вона мала відвідати жертв СНІДу. Саме в цьому інституті було вперше виявлено вірус СНІДу. На принцесі Уельській чорно-біла сукня, у вухах масивні сережки-кліпси, а на руці золотий браслет.

Принцеса Діана / Associated Press

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