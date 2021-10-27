Три ретрофото дня: королева Єлизавета II на зустрічах із Чарлі Чапліном та Френком Сінатра

Сьогодні розглядаємо нові архівні фотографії королеви Єлизавети ІІ та її сім'ї.

Усі три фото, які ми роздивляємося було зроблено 27 жовтня, але у різні роки. На знімку 1945 року принцеса Єлизавета за два роки до свого весілля та за сім років до сходження на престол. Вона зазнімкована в картатій сукні і темному пальті зверху, а також кумедному капелюсі на весіллі міс Діани Пірс Лег і графа Кімберлі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Разом з нею її молодша сестра принцеса Маргарет, одягнена в сіре пальто та капелюх.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Associated Press

Цей кадр був зроблений у жовтні 1952 року, Єлизавета вже в статусі королеви обмінюється рукостисканням з актором Чарлі Чапліном під час зустрічі в Empire Theater у Лондоні. На королеві вечірня сукня з відкритими плечима, білі високі рукавички та тіара на голові. Зліва на задньому плані – принцеса Маргарет, а праворуч – місіс Уна Чаплін. Фільм називався "Бо ти мій" — це вперше, коли голлівудський мюзикл був обраний для Королівського благодійного кінопоказу на допомогу Фонду торгівлі кінематографами.

Королева Єлизавета II та Чарлі Чаплін / Associated Press

А цей знімок було зроблено 1958 року. На ньому американський співак та актор Френк Сінатра представлений королеві Єлизаветі II у фойє театру Одеон на Лестер-сквер у Лондоні на прем'єрі фільму Денні Кея "Я і полковник". Єлизавета II у вечірній сукні, з тіарою та з маленькою сумкою на руці. Також традиційно вона у білих високих рукавичках.

Королева Єлизавета II та Френк Сінатра / Associated Press

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