Чотири роки від дня заручин: що змінилося в житті принца Гаррі і Меган Маркл за цей час

Чотири роки від дня заручин: що змінилося в житті принца Гаррі і Меган Маркл за цей час

27 листопада 2017 року Гаррі й Меган офіційно оголосили про свої заручини. Згадуємо цей день.

Того року бабуся принца Гаррі — королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп святкували платиновий ювілей — 70-ту річницю від дня свого весілля. Тому принцу та його обраниці довелося трохи почекати, поки всі святкові заходи минуть, щоб поділитися своєю новиною з шанувальниками.

"Заручини Його Королівської Високості і пані Маркл відбулася на початку цього місяця в Лондоні. Принц Гаррі повідомив новину Її Величності королеві й іншим родичам. Принц Гаррі також просив благословення на шлюб у батьків пані Маркл", — повідомив тоді Кларенс-гаус від імені принца Уельського Чарлза.

Заручини Меган Маркл і принца Гаррі / Associated Press

Того дня до Кенсінгтонського палацу було запрошено кілька операторів і фотографів, які зробили для принца і його майбутньої дружини красиву фотосесію.

Заручини Меган Маркл і принца Гаррі / Associated Press

Весілля Гаррі і Меган відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. На весіллі Меган була в сукні від французького Будинку моди Givenchy, авторкою якого стала британська дизайнерка Клер Вейт Келлер. А після весілля Маркл отримала титул герцогині Сассекської.

Весілля Меган і Гаррі / Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / Associated Press

6 травня 2019 року у пари народився син Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Перші знімки сина подружжя показало через два дні після пологів, фотосесію знімали в Віндзорському замку. Герцог і герцогиня вирішили, що допустять до знімання тільки одного офіційного фотографа, одного відеооператора й одного фоторепортера.Того ж дня зі своїм правнуком познайомилася і королева Єлизавета II.

Меган і Гаррі з сином Арчі 8 травня 2019 рік / Associated Press

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Відтоді Меган і Гаррі встигли покинути стіни палацу і переїхати жити до Америки. В квітні 2020 року подружжя офіційно склало з себе повноваження членів британської королівської сім'ї і відмовилося від фінансування. Зараз вони живуть у власному будинку в Санта-Барбарі, у США.

В липні 2020 року герцогиня Меган втратила другу дитину. Герцогиня опублікувала емоційне есе в New York Times, в якому повідомила, що у неї стався викидень.

Син Меган і Гаррі — Арчі / Getty Images

В червні 2021 року герцогиня Меган народила другу дитину, дочку, яку назвали Лілібет Діана. Фото малечі досі не бачила публіка. Пара не приїздила з дітьми до Лондона, а отже, королева Єлизавета II також особисто не знайома зі своєю правнучкою.

Весілля Меган і Гаррі (15 фото)

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