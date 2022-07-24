Тричі мама: стало відомо, як Піппа Міддлтон назвала свою новонароджену дочку

Кілька тижнів тому Піппа Міддлтон – молодша сестра герцогині Кембриджської стала мамою втретє. Стало відомо, як Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз назвали свою другу дочку.

Піппа Міддлтон назвала свою новонароджену дочку Роуз. У 38-річної сестри Кейт вже троє дітей: син Артур та двоє дочок – Грейс та Роуз.

Вагітність сестри герцогині Кейт практично не висвітлювалася у пресі. Публіка про неї дізналася після того, як Піппа відвідала один із заходів на честь святкування ювілею королеви Єлизавети II і була помічена з животом, що округлився.

Більше жодної фото папараці не потрапило до ЗМІ. І це при тому, що Піппа часто гуляла сама з дітьми Лондоном.

Піппа Міддлтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у жовтні 2018-го Піппа та Джеймс стали батьками вперше, у них народився син Артур, а у березні 2021 року на світ з'явилася донька Грейс. Одружилася пара у травні 2017 року.

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом / Фото: Getty Images

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