Тричі за два дні: королева Камілла знову приїхала відвідати чоловіка Чарльза у шпиталі

Королева Камілла відвідала свого чоловіка короля Чарльза III у лікарні тричі за дві доби, які монарх там провів.

Каміллу бачили в автомобілі, коли вона прибула до The London Clinic, де королю минулої п'ятниці провели операцію з приводу збільшеної простати. Ще в п'ятницю Її Величність розповіла журналістам, що операція минула успішно.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Бачили Каміллу біля госпіталю і в суботу. За три дні, що її чоловік перебуває в клініці, його дружина тричі приїжджала відвідати його. Репортери чергують біля госпіталю відколи стало відомо, що в цій самій лікарні оперували майже два тижні тому принцесу Уельську Кетрін. Ймовірно, перебувають вони там, сподіваючись зазнімкувати виписку Кетрін, яка ось уже скоро має повернутися додому.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У п'ятницю, коли Чарльз прибув клініки і насамперед відвідав улюблену невістку.

Король Чарльз та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також раніше ми розповідали, чому публіка не побачить швидше за все виписку принцеси Уельської з клініки цього разу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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