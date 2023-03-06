Триколор і V у центрі: бренд Louis Vuitton звинуватили у підтримці Росії

У розпал Тижня моди в Парижі, де бренди презентують публіці колекції прет-а-порте, французький Модний дім Louis Vuitton потрапив у скандал через двозначний ролик, яким хотів прорекламувати осінньо-зимову колекцію.

Показ має відбутися 6 березня у Музеї д'Орсе, тому у короткому ролику, який бренд опублікував, прапор Франції майоріє на тлі годинника у центральній залі музею. На прапор нанесена велика латинська літера V, яка означає назву бренду та прізвище його засновника Louis Vuitton.

#LVFW23

A signature in motion. @TWNGhesquiere will present his next #LouisVuitton Women's Collection at the Musée d’Orsay in Paris. Watch the show live on Monday, March 6th at 2:30 pm CET on Twitter or at https://t.co/662EMiQ9YA pic.twitter.com/WVcLvPn2p3 — Louis Vuitton (@LouisVuitton) March 4, 2023

Однак така реклама викликала неоднозначну реакцію, оскільки літери V та Z стали вже символом рашизму, бо їх наносять на свою техніку російські військові, які воюють в Україні.

Зокрема, свою негативну реакцію з цього приводу висловив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

"РФ понад рік вирізує українців у Європі за допомогою триколору та свастики V/Z. Елітний модний дім, орієнтований на "російських нуворишів", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона просякнута кров'ю, так, Louis Vuitton?" — написав Подоляк у Twitter.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023

Деякі користувачі соцмережі все ж відзначили, що подібне лого бренд використовує давно.

Також у коментарях нагадали, що брендом володіє французька транснаціональна компанія LVMH, до складу директорів якої входить Антуан Арно – нинішній чоловік росіянки Наталії Водянової, яка хоч і засудила війну в соцмережах, але продовжує влаштовувати гламурні вечірки для багатих росіян у Дубаї.

Але варто нагадати, що це не перший подібний скандал у бренду. Торік Louis Vuitton випустив браслети на яких їхній логотип також нагадував V та Z.

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