Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Триколор і V у центрі: бренд Louis Vuitton звинуватили у підтримці Росії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
2137
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Триколор і V у центрі: бренд Louis Vuitton звинуватили у підтримці Росії

Фото: Getty Images

У розпал Тижня моди в Парижі, де бренди презентують публіці колекції прет-а-порте, французький Модний дім Louis Vuitton потрапив у скандал через двозначний ролик, яким хотів прорекламувати осінньо-зимову колекцію.

Показ має відбутися 6 березня у Музеї д'Орсе, тому у короткому ролику, який бренд опублікував, прапор Франції майоріє на тлі годинника у центральній залі музею. На прапор нанесена велика латинська літера V, яка означає назву бренду та прізвище його засновника Louis Vuitton.

Однак така реклама викликала неоднозначну реакцію, оскільки літери V та Z стали вже символом рашизму, бо їх наносять на свою техніку російські військові, які воюють в Україні.

Зокрема, свою негативну реакцію з цього приводу висловив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

"РФ понад рік вирізує українців у Європі за допомогою триколору та свастики V/Z. Елітний модний дім, орієнтований на "російських нуворишів", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона просякнута кров'ю, так, Louis Vuitton?" — написав Подоляк у Twitter.

Деякі користувачі соцмережі все ж відзначили, що подібне лого бренд використовує давно.

©
©

Також у коментарях нагадали, що брендом володіє французька транснаціональна компанія LVMH, до складу директорів якої входить Антуан Арно – нинішній чоловік росіянки Наталії Водянової, яка хоч і засудила війну в соцмережах, але продовжує влаштовувати гламурні вечірки для багатих росіян у Дубаї.

©

Але варто нагадати, що це не перший подібний скандал у бренду. Торік Louis Vuitton випустив браслети на яких їхній логотип також нагадував V та Z.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2137
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація