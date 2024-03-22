Трилисник з бірюзою: королева Камілла вийшла на публіку в особливій брошці

Її Величність перебуває з візитом у Північній Ірландії.

Королева Камілла з'явилася на заході в Белфасті в зеленому пальті, прикрашеному оксамитовим листям, яке пошив для неї дизайнер її коронаційної сукні Брюс Олдфілд. На пальто королева прикріпила брошку з трилисника з бірюзою та діамантами, яка має сентиментальну цінність. На думку ювелірних експертів, така брошка може коштувати близько 25 000 фунтів стерлінгів (31 500 доларів).

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Відомо, що ця брошка була весільним подарунком королеві Єлизаветі II 1947 року від герцогині Портлендської. Після весілля Чарльза та Камілли 2005 року королева Єлизавета II подарувала прикрасу своїй невістці. І Камілла часто одягала цю брошку, особливо під час візитів до Ірландії.

Королева Камілла в Белфасті у травні 2017 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час цього візиту королева Камілла також публічно прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ, який лікується від раку.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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