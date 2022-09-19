Трималася відсторонено і пустила сльозу: герцогиня Меган на прощанні з королевою Єлизаветою II

Меган, герцогиня Сассекська сьогодні була присутня на службі на честь королеви Єлизавети II. З монархинею прощаються у Лондоні.

Герцогиня Сассекська трималася відсторонено від сім'ї цього дня. Вона була запрошена на службу, але приїхала туди одна, оскільки її чоловік принц Гаррі брав участь у жалобній ході за труною королеви разом з братом Вільямом, королем Чарльзом III та іншими старшими членами сім'ї.

Меган, герцогиня Сассекська, королева Камілла та принцеса Уельська Кейт із сином Джорджем / Фото: Getty Images

Під час служби фотографи зазнімкували, як герцогиня Сассекська, яка стояла поряд із графинею Софі Вессекською, улюбленою невісткою королеви, пустила сльозу, коли спостерігала за тим, як труну з тілом Єлизавети II після служби виносили з абатства.

Перед службою Меган недовго постояла поруч із Кейт, Джорджем та Шарлоттою Уельськими, спостерігаючи за тим, як труну з тілом Єлизавети II ставлять на вівтар. Потім вона разом із принцом Гаррі зайняли свої місця у другому ряді поруч із принцесою Беатріс та її чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Графіня Софі Вессекська та Меган, герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images

У першому ряду поруч із королем з Чарльзом та королевою-консорт Каміллою перебували королівська принцеса Анна, її чоловік Тімоті Лоуренс, принц Ендрю, принц Едвард та Софі Вессекська, принц та принцеса Уельські з Джорджем та Шарлоттою, Пітер Філліпс та Зара і Майк Тіндалли.

Раніше ми докладніше розповідали про те, як королеву Єлизавету II проводжали в останню путь.

Меган, герцогиня Сассекська та королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: