Трималася відсторонено і пустила сльозу: герцогиня Меган на прощанні з королевою Єлизаветою II

Меган, герцогиня Сассекська сьогодні була присутня на службі на честь королеви Єлизавети II. З монархинею прощаються у Лондоні.
Герцогиня Сассекська трималася відсторонено від сім'ї цього дня. Вона була запрошена на службу, але приїхала туди одна, оскільки її чоловік принц Гаррі брав участь у жалобній ході за труною королеви разом з братом Вільямом, королем Чарльзом III та іншими старшими членами сім'ї.
Під час служби фотографи зазнімкували, як герцогиня Сассекська, яка стояла поряд із графинею Софі Вессекською, улюбленою невісткою королеви, пустила сльозу, коли спостерігала за тим, як труну з тілом Єлизавети II після служби виносили з абатства.
Перед службою Меган недовго постояла поруч із Кейт, Джорджем та Шарлоттою Уельськими, спостерігаючи за тим, як труну з тілом Єлизавети II ставлять на вівтар. Потім вона разом із принцом Гаррі зайняли свої місця у другому ряді поруч із принцесою Беатріс та її чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.
У першому ряду поруч із королем з Чарльзом та королевою-консорт Каміллою перебували королівська принцеса Анна, її чоловік Тімоті Лоуренс, принц Ендрю, принц Едвард та Софі Вессекська, принц та принцеса Уельські з Джорджем та Шарлоттою, Пітер Філліпс та Зара і Майк Тіндалли.
Раніше ми докладніше розповідали про те, як королеву Єлизавету II проводжали в останню путь.
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