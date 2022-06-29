Трималися за руки і цілувалися: Зара і Майк Тіндали відвідали Вімблдон

Трималися за руки і цілувалися: Зара і Майк Тіндали відвідали Вімблдон

Поки в Іспанії відбувається саміт НАТО, де також обговорюють долю України, у Великій Британії стартував Вімблдонський тенісний турнір.

Як відомо, члени британської королівської родини дуже люблять теніс і із задоволенням завжди відвідують Вімблдон. Учора турнір відвідала онучка королеви Єлизавети II – Зара Тіндалл із чоловіком Майком.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара з'явилася на трибунах у білій сукні-сорочці від Ralph Lauren, до якої підібрала еспадрильї Castaner та сумку Aspinal of London на ремінці-ланцюжку. Вона була в сонцезахисних окулярах у черепаховий принт і із золотими сережками у вухах.

На публіці пара не стримувала почуттів, по дорозі на турнір Зара та Майк трималися за руки, а сидячи на трибунах обіймалися та цілувалися. У пари, нагадаємо, троє дітей – дві доньки та маленький син.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Найбільшою шанувальницею Вімблдонського тенісного турніру є герцогиня Кембриджська Кетрін. Очікуємо цього року на її присутність.

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