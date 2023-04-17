Трималися за руки: княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали спортивний захід

Князь Альбер II та княгиня Шарлін разом із сином принцом Жаком побували на фінальному тенісному матчі турніру ATP Masters Series у Монте-Карло.

Це був рідкісний сімейний вихід пари на публіку, Альбер навіть тримав дружину за руку, що прилюдно відбувається вкрай рідко. Мабуть, таким чином він хотів продемонструвати на публіці, що в їхніх стосунках все гаразд.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Шарлін була одягнена в молочно-білий штанний костюм від Akris, у білому топі з прозорою вставкою під низом, у вухах у неї були перлинні сережки, на губах червона помада, волосся укладене, а манікюр зроблений червоним лаком. На обличчі княгиня мала сонцезахисні окуляри Salvatore Ferragamo.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь Альбер II був одягнений у темний піджак, світлу сорочку, синю краватку в зелену смужку та світло-сірі штани. Його син принц Жак теж був у синьому піджаку.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та принц Жак / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно князь Альбер II публічно прокоментував свій шлюб із Шарлін і розповів, чи справді пара перебуває на межі розлучення.

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