Трималися за руки: княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали захід у Монако

Княжа пара Монако з'явилася разом на публічному заході, а також вшанувала пам'ять королеви Єлизавети II.

У понеділок, 12 вересня, князь Альберт II та княгиня Шарлін заклали перший камінь майбутнього притулку Товариства захисту тварин (СПА) Монако.

Цей притулок, розташований у комуні Пейль, буде добудований наприкінці 2023 року і дозволить приймати тварин, які опинилися в тяжкому стані.

З цієї нагоди Альбер II оголосив, що головування в СПА Монако забезпечуватиме його дружина, принцеса Шарлін.

Принцеса Шарлен багато років займається порятунком носорогів, а також заходами з Південноафриканським Товариством захисту тварин.

На заході Шарлін з'явилася у суворому аутфіті – білій сорочці та чорних штанях і була взута у чорні балетки. Також вони з Альбером трималися за руки, що останнім часом можна побачити вкрай рідко. Знімками авторства Еріка Мафона поділилися на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook.

Відомо, що 11 вересня в Монако відбулася служба за королевою Єлизаветою II. Князь Альбер II зробив запис у книзі співчуттів.

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