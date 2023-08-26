Трималися за руки: почесні імператор та імператриця Японії оглянули урожай на грядці

Почесний імператор Японії Акіхіто і його дружина – почесна імператриця Мітіко – відвідали поселення Охіната в Каруїзаві, у префектурі Нагано. Фотографи зазнімкували, як подружжя трималося за руки.

Мітіко з'явилася там у світлій смугастій блузці з широкими рукавами, яку вона поєднала з чорними прямими штанями. На обличчі у неї були оптичні окуляри, у вухах – лаконічні металеві сережки, на шиї – металеве намисто, а на руці – срібний годинник.

Почесний імператор Акіхіто та імператриця Мітіко / Фото: Getty Images

Імператор Акіхіто був одягнений у світлу сорочку і сірі штани.

Почесний імператор Акіхіто та імператриця Мітіко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, почесне імператорське подружжя зустрілося з фермерами та оглянуло поля.

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