Трималися за руки та усміхалися: сина Джо Байдена помітили з дружиною після суду

У президента США Джо Байдена було четверо дітей. Дочка, яку звали Наомі, померла в дитинстві внаслідок автокатострофи з його першою дружиною. Старший син президента – Бо помер від раку мозку 2015 року. Дочка Ешлі неодноразово потрапляла у скандали, а ось син Гантер може сісти у в'язницю на 25 років — цього тижня у штаті Делавері розпочалися слухання щодо його справи.

Гантер Байден / Фото: Associated Press

54-річного Гантера Байдена звинувачують у незаконному зберіганні зброї — 2018 року він, заповнюючи бланки під час купівлі револьвера Colt Cobra 38, збрехав, ніби не вживає наркотиків. Також у жовтні того ж року він протягом 11 днів зберігав зброю, перебуваючи у наркотичній залежності. Йому загрожує до 25 років в'язниці, якщо його визнають винним за трьома федеральними пунктами обвинувачення: два — у дачі неправдивих свідчень та одне — у незаконному зберіганні зброї. Також Байдену-молодшому пред'явлено окремі федеральні звинувачення в Каліфорнії в тому, що він ухилявся від сплати податків.

Слухання розпочалося 3 червня і очікується, що продовжаться від тижня до двох. Підтримати Гантера прийшла вся його родина, окрім батька. Джилл Байден з'явилася в суді в яскравому вбранні волошкового кольору, а ось його дружина — Мелісса Коен — одягла вбрання сірого кольору.

Гантер Байден із дружиною Меліссою Коен Байден / Фото: Associated Press

Мелісса — 38-річна південноафриканська режисерка, яку він зустрів 2019 року і менш ніж за тиждень освідчився їй. У суд вона одягла обтислі штани, шовкову блузу з бантом на шиї та смугастий жакет. Волосся вона зібрала, одягла окуляри від сонця та сережки-перлини.

Гантер Байден із дружиною Меліссою Коен Байден / Фото: Associated Press

Раніше Гантер був одружений з Кетлін Буле від 1993 до 2017 року. У них троє дітей: Наомі, Фіннеган та Мейсі. Потім він вступив у стосунки з вдовою свого померлого брата — Голлі Олівере Байдена, які тривали близько року. У 2018 року Байден-молодший став батьком ще однієї дитини – дівчинки. У її матері та Гантера був короткий зв'язок, який закінчився вагітністю. Спершу батьківство він заперечував, але тест ДНК поставив крапку у цьому питанні – дитина була від нього. 2020 року у нього та його нової дружини Мелісси народився син, якого назвали Бо – на честь померлого брата.

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