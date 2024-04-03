Трималися за руки: Володимир і Олена Зеленські відвідали мистецьку виставку

Володимир і Олена Зеленські відвідали виставку української художниці, шестидесятниці Алли Горської "Боривітер" в Українському домі, на якій представлені твори живопису, графіки та ескізи монументальних робіт мисткині.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Глибока експозиція, бо вона не лише про творчість мисткині-шестидесятниці – вона звучить голосами цілого покоління. Репресованого, розстріляного радянською владою", – написала дружина президента.

Світлини звідти перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Через війну більшість мозаїк української монументалістки-шестидесятниці втрачено. Горська створила їх на українському Сході і від 2014 року вони перебувають під окупацією. Їхня доля невідома.

Серед них мозаїчне панно з птахом Боривітер, яке художниця створила в 1967 році для ресторану "Україна" у Маріуполі. За задумом мисткині, він ніби летів із приміщення до моря, на який відкривався вид із вікна. Панно спочатку постраждало під час російських бомбардувань міста, пізніше його разом зі зруйнованою будівлею знесли окупанти.

Фото: Instagram Олени Зеленської

"Але сьогодні вони – у вигляді копій та ескізів, – а також ще 100 робіт із приватних колекцій таки в Києві, в Українському домі, на виставці "Алла Горська. Боривітер". Хочеться пафосно додати: бо мистецтво не знищити. Але насправді за збереженням мистецтва завжди величезна праця небайдужих: мистецтвознавців, кураторів, колекціонерів", – зазначила Олена.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президентське подружжя запрошує всіх охочих відвідати виставку, яка триватиме до 28 квітня, щоб на власні очі побачити це надбання українського мистецтва.

"Це хороша можливість познайомитись (а для когось – заглибитись) із важливим пластом нашої культури. Бо коли, як не зараз, вивчати своє минуле, щоб розуміти, за яке майбутнє ми боремося", – додала Зеленська.

Президентське подружжя розглядало експозицію, тримаючись за руки. Це мало дуже милий вигляд.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді була одягнена у діловий чорний штанний костюм і блакитну сорочку з гофрованими манжетами. Образ вона доповнила елегантними сережками.

На президентові був чорний світшот із зображенням тризуба і штани кольору хакі.

Нагадаємо, Олена Зеленська у штанному костюмі і з сережками-кільцями відвідала фабрику-кухню в Бучі.

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