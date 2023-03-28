Тримав руку на його серці: Орландо Блум показав миле фото з Володимиром Зеленським

Орландо Блум, який є послом доброї волі ЮНІСЕФ, у межах свого візиту до України зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. В Instagram актор опублікував їхню спільну світлину, на якій зазнімкований дуже милий момент: Блум тримає руку на серці Зеленського, який поклав свою руку зверху.

Володимир Зеленський і Орландо Блум/Instagram Орландо Блумf

Орландо виклав також фото з першою леді Оленою Зеленською, яке було зроблене під час їхньої участі у зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України. План відновлення". На світлині вони люб'язно про щось говорять.

Орландо Блум і Олена Зеленська/Instagram Орландо Блумf

"Я мав честь зустрітися і з президентом @zelenskiy_official, і з першою леді України @olenazelenska_official. Це було їхнє рішення залишитися і очолити свою країну на початку, який був маяком надії та прикладом для решти світу унікального стоїцизму, стійкості і мужності, яку я бачив у всіх українцях, яких зустрів за три дні свого візиту @unicef. Я дуже вдячний їм за підтримку програм @unicef і за те, що вони поставили дітей у центр порядку денного уряду. Ця війна позбавила дітей дитинства, а сім’ї вже більше року переживають насильство, травми, втрати, руйнування і переміщення. Мені пощастило зустріти кількох своїх героїв, але не всі герої народжуються рівними", - написав актор у дописі.

Володимир Зеленський і Орландо Блум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, своєю чергою, Олена Зеленська опублікувала у фотоблогу інший знімок із Орландо Блумом.

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