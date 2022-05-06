Тримайся, Патроне, йде підкріплення: прикордонники показали собак-випускників саперних курсів

Про прославленого Патрона – талісмана чернігівських піротехніків, який разом із ними розмінує деокуповані території, знають усі.

Сміливий службовий пес чекає на підкріплення – Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook показала відео з собаками, які разом із кінологами пройшли спеціальне навчання у Литві і тепер готові допомагати Патрону в розмінуванні територій.

На відео собаки, серед яких було помічено і джек-рассел-тер'єр, шукають вибухові пристрої у різних місцях.

"Тримайся, Патроне, їде підкріплення саперів-прикордонників. Найближчим часом в Україну повернуться прикордонники-кінологи та їхні службові собаки, які навчилися саперній справі у Литві.

Собак вчать шукати вибухівку в транспорті, на місцевості, зокрема і в руїнах.

Ці вміння кінологів сьогодні дуже затребувані на усіх ділянках кордону, де можливі диверсії. Особливо небезпечні прикордонні регіони, звідки Сили оборони України вигнали рашистів. Тож випускники саперного курсу без роботи не сидітимуть, а прославленому чотирилапому саперу з ДСНС України - Патрону - прийде надійна підмога", — пишуть прикордонники.

Господарі Патрона розраховували на іншу долю для свого улюбленця

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