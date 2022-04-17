Тримаючись за руки: Меган та Гаррі відвідали змагання з легкої атлетики у Нідерландах

Тримаючись за руки: Меган та Гаррі відвідали змагання з легкої атлетики у Нідерландах

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зараз перебувають у Гаазі, де вчора стартували Invictus Games.

Сьогодні подружжя Сассекських відвідало змагання з легкої атлетики, а також святкують Великдень у кулуарах Invictus Games.

Меган та Гаррі / Associated Press

У суботу ввечері принц Гаррі та герцогиня Меган відвідали церемонію відкриття "Ігор непереможених", а сьогодні побували на самих іграх.

Меган та Гаррі / Associated Press

Герцогиня Меган була в білому короткому пальті та джинсах, а взута в туфлі-човники на підборах. Принц Гаррі був у чорній кофті з логотипом Invictus Games. Фотографи зробили багато фотографій пари.

Меган та Гаррі / Associated Press

Меган та Гаррі / Associated Press

Нагадаємо, 2014 року принц Гаррі, який прослужив десять років у британській армії і двічі побував в Афганістані, надихнувся на створення "Ігор" — змагань у паралімпійському стилі, які демонструють непереможний дух поранених, хворих та поранених військовослужбовців.

Меган та Гаррі / Associated Press

Меган та Гаррі / Associated Press

Ігри Invictus раніше проводилися в Лондоні 2014 року, Орландо 2016 року, Торонто 2017 року (де пара вперше була присутня на публіці разом), та Сіднеї 2018 року. Наступного разу вони відбудуться у Дюсельдорфі, Німеччина, 2023 року.

Меган та Гаррі / Associated Press

Меган та Гаррі / Associated Press

Тим часом члени британської королівської родини сьогодні були присутні на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Associated Press

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