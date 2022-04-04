Тримаючись за руки на величезному стадіоні: солістка Go_A та італійська співачка Gaia виконали антивоєнний гімн Джона Леннона

Кожен українець сьогодні підтримує нашу країну на своєму фронті.
Солістка Go_A Катя Павленко разом зі своєю італійською колегою Gaia виконали культову пісню Джона Леннона "Imagine", яка вважається антивоєнним гімном, перед футбольним матчем в Італії між командами "Ювентус" та "Інтер".
Обидві артистки вийшли на стадіон у білому одязі та тримали в руках синьо-жовті стрічки. Під час виконання пісні на стадіоні вимкнули освітлення, а футбольні вболівальники увімкнули ліхтарики на своїх мобільних телефонах. Обидві співачки стояли на газоні, тримаючись за руки, а футболісти стояли на полі трохи позаду.
Метою цього виступу було привернути увагу всього світу до війни, яку Росія розв'язала на території України 24 лютого. Провести таку акцію на підтримку України запропонували футбольні клуби, а італійська Серія А підтримала її.
Imagine all the people living life in PEACE ❤️ #SerieA #WeAreCalcio #Peace pic.twitter.com/xoYsQNamcV— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 3, 2022
Композиція Леннона "Imagine" (з англ. "Уявіть собі") була записана в період від 20 травня до 5 липня 1971 року. У ній автор виклав свої погляди на те, яким має бути світ. Леннон заявив, що пісня "є по суті Комуністичним маніфестом, хоча він сам не комуніст і не належить до жодного політичного руху.
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