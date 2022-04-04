Тримаючись за руки на величезному стадіоні: солістка Go_A та італійська співачка Gaia виконали антивоєнний гімн Джона Леннона

Кожен українець сьогодні підтримує нашу країну на своєму фронті.

Солістка Go_A Катя Павленко разом зі своєю італійською колегою Gaia виконали культову пісню Джона Леннона "Imagine", яка вважається антивоєнним гімном, перед футбольним матчем в Італії між командами "Ювентус" та "Інтер".

Катерина Павленко та італійська співачка Gaia / Getty Images

Обидві артистки вийшли на стадіон у білому одязі та тримали в руках синьо-жовті стрічки. Під час виконання пісні на стадіоні вимкнули освітлення, а футбольні вболівальники увімкнули ліхтарики на своїх мобільних телефонах. Обидві співачки стояли на газоні, тримаючись за руки, а футболісти стояли на полі трохи позаду.

Катерина Павленко та італійська співачка Gaia / Getty Images

Катерина Павленко та італійська співачка Gaia / Getty Images

Катерина Павленко та італійська співачка Gaia / Getty Images

Метою цього виступу було привернути увагу всього світу до війни, яку Росія розв'язала на території України 24 лютого. Провести таку акцію на підтримку України запропонували футбольні клуби, а італійська Серія А підтримала її.

Композиція Леннона "Imagine" (з англ. "Уявіть собі") була записана в період від 20 травня до 5 липня 1971 року. У ній автор виклав свої погляди на те, яким має бути світ. Леннон заявив, що пісня "є по суті Комуністичним маніфестом, хоча він сам не комуніст і не належить до жодного політичного руху.

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