Тримаються відсторонено одне від одного: Шарлін та Альбер знову з'явилися на публіці

Тримаються відсторонено одне від одного: Шарлін та Альбер знову з'явилися на публіці

Княгиня Монако Шарлін знову з'явилася на публіці зі своєю сім'єю після того, як багато місяців перебувала на лікуванні.

Від чого лікувалась принцеса Монако досі тримається в секреті. Зважаючи на все, воно минуло добре, і княгиня змогла повернутися до виконання своїх королівських обов'язків.

Сьогодні разом із чоловіком Альбертом II та дітьми Шарлін відвідала турнір з регбі Sainte Devote, де змагалися гравці до 12 років із 14 країн.

Турнір проводився вже вдесяте, був заснований 2009 року і заохочує дітей молодше 12 років брати участь у дружніх змаганнях, сподіваючись, що вони потоваришують з іншими людьми, які приїхали з усього світу, пише Hello!

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В Instagram княгиня поділилася кількома знімками із заходу. На знімках Шарлін зазнімкована знову в сірій сукні-сорочці та чорних гостроносих туфлях на невисоких підборах. Вона обіймає своїх дітей – принца Жака та принцесу Габріеллу.

На публіці сім'я демонструвала єдність, однак було знову помітно, що Шарлін та Альбер II тримаються холодно по відношенню одне до одного.

Нагадаємо, 30 квітня принц Альберт і принцеса Шарлін відвідали автопробіг Monaco E-Prix зі своїми дітьми. Це була перша поява принцеси на публіці після тривалої відсутності.

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