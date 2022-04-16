Тріумфальне повернення до Європи: принц Гаррі та Меган Маркл прибули на Ігри Invictus Games

Тріумфальне повернення до Європи: принц Гаррі та Меган Маркл прибули на Ігри Invictus Games

Меган і Гаррі прибули до Нідерландів на Ігри нескорених.

Для Гаррі та Меган їх перший після складання з себе королівських обов'язків спільний виїзд до Європи відбувається поки що дуже вдало. По-перше, їм вдалося зустрітися з королевою Єлизаветою і принцом Чарльзом у Віндзорському замку, по-друге, їхня поява на Invictus Games вийшла дуже ефектною.

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули на Ігри під оплески публіки та у супроводі знімальної групи Netflix.

Гаррі та Меган / Associated Press

Критики звинувачують пару в тому, що вони «наживаються» на Іграх, уклавши контракт на зйомки їхньої участі з Netflix, за чутками права на ексклюзивне висвітлення події було продано за 100 мільйонів доларів. Ходять також чутки, що нібито примирення з королевою було зроблено тільки для того, щоб порадувати продюсерів.

Гаррі та Меган / Associated Press

Документальний фільм про Ігри під назвою Heart of Invictus стане першим документальним серіалом, який Netflix вироблятиме спільно з компанією герцога та герцогині Archewell Productions.

Але вигляд пара мала дуже ефектний. Меган одягла брючний костюм оверсайз від Valentino, сумку того ж бренду та білі човники Aquazzura.

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