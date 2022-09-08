Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тривожний дзвінок: Ліз Трасс передали загадкову записку - можливо, вона пов'язана з Єлизаветою II

Дата публікації
Перегляди
66к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тривожний дзвінок: Ліз Трасс передали загадкову записку - можливо, вона пов'язана з Єлизаветою II

Королева Єлизавета II та Ліз Трас / Фото: Associated Press

Сьогодні стало відомо, що монархиня перебуває під наглядом лікарів.

Як пише видання Daily Mail, з посиланням на заяву Букінгемського палацу, лікарі тримають 96-річну королеву Єлизавету II під медичним наглядом та інформують її нову прем'єр-міністерку Ліз Трасс про те, що відбувається.

Однак підданих та шанувальників королеви стурбувала записка, яку сьогодні вручили новообраній прем'єрці. Мить, коли Надім Захаві передав Ліз Трасс записку про побоювання щодо здоров'я королеви, потрапила на відео.

Також Букінгемський палац зробив оголошення сьогодні вдень, коли принц Чарльз, Камілла та принц Вільям помчали до Балморала, щоб бути з монархинею. Також до Балморала, де вона зараз перебуває, вирушили Гаррі й Меган.

Протокол у зв'язку зі смертю монархині наступний — її особистий секретар зателефонує прем'єр-міністерці і скаже таку фразу: "Лондонський міст упав". Далі прем'єр-міністерка проінформує очільників 15 держав, де править монархиня, про її смерть. Лише після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформуватиме про цю подію.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новини королівських родин
Наступна публікація