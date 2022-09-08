Тривожний дзвінок: Ліз Трасс передали загадкову записку - можливо, вона пов'язана з Єлизаветою II

Як пише видання Daily Mail, з посиланням на заяву Букінгемського палацу, лікарі тримають 96-річну королеву Єлизавету II під медичним наглядом та інформують її нову прем'єр-міністерку Ліз Трасс про те, що відбувається.

Однак підданих та шанувальників королеви стурбувала записка, яку сьогодні вручили новообраній прем'єрці. Мить, коли Надім Захаві передав Ліз Трасс записку про побоювання щодо здоров'я королеви, потрапила на відео.

Також Букінгемський палац зробив оголошення сьогодні вдень, коли принц Чарльз, Камілла та принц Вільям помчали до Балморала, щоб бути з монархинею. Також до Балморала, де вона зараз перебуває, вирушили Гаррі й Меган.

Протокол у зв'язку зі смертю монархині наступний — її особистий секретар зателефонує прем'єр-міністерці і скаже таку фразу: "Лондонський міст упав". Далі прем'єр-міністерка проінформує очільників 15 держав, де править монархиня, про її смерть. Лише після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформуватиме про цю подію.

Читайте також: