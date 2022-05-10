Тривожний дзвінок: Єлизавета II вперше за 59 років не буде присутньою на відкритті державного парламенту

Тривожний дзвінок: Єлизавета II вперше за 59 років не буде присутньою на відкритті державного парламенту

Королева Єлизавета II сьогодні не буде присутня на державному відкритті парламенту. Це буде вперше за 59 років, коли Її Величність пропустить державне відкриття у Вестмінстерському палаці.

У палаці прокоментували ситуацію так: "Її Величність вирішила пропустити щорічний захід, який відкриває новий політичний рік, тому що у неї, як і раніше, виникають проблеми з мобільністю. "Неохоче" рішення було ухвалено після консультації з її лікарями", — заявив представник Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту 2021 року / Associated Press

Повідомляється, що на прохання Її Величності та за згодою відповідної влади принц Уельський Чарльз зачитає промову Єлизавети II від імені королеви у присутності герцога Кембриджського Вільяма.

Востаннє монархиня пропустила відкриття парламенту 1963 року, коли вона була вагітна своєю молодшою дитиною – принцом Едвардом.

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту у різні роки / Associated Press

Відмова Її Величності від участі у заході викликала нові побоювання з приводу її благополуччя напередодні святкування платинового ювілею, яке відбудеться за чотири тижні. Є надія, що монархиня зможе відвідати деякі урочистості протягом чотирьох днів святкування, але, ймовірно, Її Величність вирішуватиме, які заходи відвідувати щоранку.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту 2021 року / Associated Press

Також очікується, що королівська родина з'явиться на балконі Букінгемського палацу. Це може бути історичним фото, бо такого масштабного заходу у житті Її Величності більше не може бути.

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