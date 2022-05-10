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Тривожний дзвінок: Єлизавета II вперше за 59 років не буде присутньою на відкритті державного парламенту

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Тривожний дзвінок: Єлизавета II вперше за 59 років не буде присутньою на відкритті державного парламенту

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту 2021 року / Associated Press

Королева Єлизавета II сьогодні не буде присутня на державному відкритті парламенту. Це буде вперше за 59 років, коли Її Величність пропустить державне відкриття у Вестмінстерському палаці.

У палаці прокоментували ситуацію так: "Її Величність вирішила пропустити щорічний захід, який відкриває новий політичний рік, тому що у неї, як і раніше, виникають проблеми з мобільністю. "Неохоче" рішення було ухвалено після консультації з її лікарями", — заявив представник Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту 2021 року / © Associated Press
Королева Єлизавета II на відкритті парламенту 2021 року / Associated Press

Повідомляється, що на прохання Її Величності та за згодою відповідної влади принц Уельський Чарльз зачитає промову Єлизавети II від імені королеви у присутності герцога Кембриджського Вільяма.

Востаннє монархиня пропустила відкриття парламенту 1963 року, коли вона була вагітна своєю молодшою дитиною – принцом Едвардом.

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту у різні роки / © Associated Press
Королева Єлизавета II на відкритті парламенту у різні роки / Associated Press

Відмова Її Величності від участі у заході викликала нові побоювання з приводу її благополуччя напередодні святкування платинового ювілею, яке відбудеться за чотири тижні. Є надія, що монархиня зможе відвідати деякі урочистості протягом чотирьох днів святкування, але, ймовірно, Її Величність вирішуватиме, які заходи відвідувати щоранку.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту 2021 року / © Associated Press
Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту 2021 року / Associated Press

Також очікується, що королівська родина з'явиться на балконі Букінгемського палацу. Це може бути історичним фото, бо такого масштабного заходу у житті Її Величності більше не може бути.

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